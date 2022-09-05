"КП": Шнуров подтвердил рождение четвертого ребенка

Музыкант Сергей Шнуров на встрече с журналистами в МИА «Россия сегодня» подтвердил рождение четвертого ребенка — второго, рожденного в браке с Ольгой Абрамовой . Его слова цитирует kp.ru.

По словам Шнурова, в его жизни за последние два-три года «много что произошло». «В основном, на личном фронте. Я не побоюсь сказать, что живу в любви! У меня двое детей (в последнем браке. — Ред.), пять кошек, замечательная жена. Поющий щегол…» — рассказал он.

Ведущий отметил, что жена была названа на третьем месте. «На самом деле, жена на первом месте по значимости. Так вот, исполненный этим чувством, я решил поделиться своей радостью со зрителями! Тем более, времена нынче непростые», — ответил Шнуров, который 10 сентября вместе со своей группой «Ленинград» даст большой концерт в «Лужниках».