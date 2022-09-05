Уайлд в жакете на голое тело пришла на Венецианский фестиваль

Голливудская актриса Оливия Уайлд приехала на Венецианский кинофестиваль, чтобы представить свою вторую режиссерскую работу — триллер «Не волнуйся, солнышко». Снимками образа для красной ковровой дорожки визажист актрисы поделился в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

38-летняя Оливия Уайлд выбрала для выхода в свет дерзкий образ. Актриса позировала в жакете Saint Laurent на голое тело. Весь акцент сделали на макияж. Вокруг глаза ей нарисовали блестящую звезду с помощью серебряных страз, а для выразительного взгляда добавили угольно-черные стрелки. Волосы актрисе уложили на прямой пробор легкими волнами.

На Венецианский кинофестиваль Оливия Уайлд прилетела вместе с бойфрендом Гарри Стайлсом. Однако в аэропорту накануне выхода на красную ковровую дорожку пара появилась раздельно.