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3 часа назад

Уайлд в жакете на голое тело пришла на Венецианский фестиваль

Газета.Ru

Голливудская актриса Оливия Уайлд приехала на Венецианский кинофестиваль, чтобы представить свою вторую режиссерскую работу — триллер «Не волнуйся, солнышко». Снимками образа для красной ковровой дорожки визажист актрисы поделился в социальных сетях.

Уайлд в жакете на голое тело пришла на Венецианский фестиваль
Фото: Газета.RuГазета.Ru

38-летняя Оливия Уайлд выбрала для выхода в свет дерзкий образ. Актриса позировала в жакете Saint Laurent на голое тело. Весь акцент сделали на макияж. Вокруг глаза ей нарисовали блестящую звезду с помощью серебряных страз, а для выразительного взгляда добавили угольно-черные стрелки. Волосы актрисе уложили на прямой пробор легкими волнами.

На Венецианский кинофестиваль Оливия Уайлд прилетела вместе с бойфрендом Гарри Стайлсом. Однако в аэропорту накануне выхода на красную ковровую дорожку пара появилась раздельно.

28-летний Гарри Стайлс и 38-летняя Оливия Уайлд познакомились на съемках фильма «Не волнуйся, дорогая» в сентябре 2020 года. Не так давно Гарри Стайлс и Оливия Уайлд были замечены на свидании в одном из ресторанов в Нью-Йорке.

Звёзды,Оливия Уайлд,
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