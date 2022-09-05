Варнава и Галич собрали более 20 кг картошки в деревне

"Спасибо, что показали такие фантастически красивые места! В самое сердце! Друзья, все кто был в нашем пионер-лагере эти два дня и две ночи, я обожаю вас. Напомню, что мы ездили собирать картошку, накопали мы 22 кг. Все съедено!"