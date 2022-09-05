Варнава и Галич собрали более 20 кг картошки в деревне

В минувшие выходные актриса Екатерина Варнава и блогер Ида Галич отправились в подмосковные угодья своей подруги Виктории Шеляговой.
Светская львица призналась в своем Instagram, что компании знаменитостей удалось собрать 22 мешка картошки за уикенд.
"Спасибо, что показали такие фантастически красивые места! В самое сердце! Друзья, все кто был в нашем пионер-лагере эти два дня и две ночи, я обожаю вас. Напомню, что мы ездили собирать картошку, накопали мы 22 кг. Все съедено!"
- похвасталась Галич.
После работы в поле компания провела вечер за ужином в деревне: звезды ели соленья и пели песни хором.