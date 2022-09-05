Камила Морроне переживает расставание с Ди Каприо в обществе другого мужчины. По слухам, и актер тоже не скучает в одиночестве.

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Недавно знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо отправил в отставку очередную молодую возлюбленную – модель Камилу Морроне.После этого артисту тут же начали приписывать новый роман. Но, как выясняется, и брошенная Камила слезам в подушку предпочла крепкое мужское плечо, на которое всяко интересней поплакаться.

Настырные папарацци заметили девушку в обществе ее давнего приятеля, причем, заметили уже не раз и не два.