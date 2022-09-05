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51 минуту назад

Джон Ледженд назвал причины прекращения дружбы с Канье Уэстом

Lenta.ru

Американский певец Джон Ледженд рассказал о том, почему они с рэпером Канье Уэстом перестали быть друзьями. Об этом сообщает NME.

Джон Ледженд назвал причины прекращения дружбы с Канье Уэстом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, артисты прекратили общение из-за разных политических взглядов. Ледженд рассказал, что напряжение в их общении наступило в тот момент, когда музыкант отказался публично поддерживать Уэста во время выборов президента США и проголосовал за Джо Байдена.

«Я имел в виду, что он был очень расстроен из-за того, что я не поддержал его кандидатуру на пост президента, и это стало настоящим стимулом для того, чтобы наша дружба прекратилась»,

— поделился исполнитель.

Ледженд подчеркнул, что не считает, что схожие политические взгляды «должны всегда присутствовать» в дружбе, однако они играют значительную роль в общении между людьми:

«Определенные вещи, в которые вы верите, являются показателями вашего характера, и, очевидно, это повлияет на вашу дружбу».

Звёзды,Джон Ледженд,Канье Уэст,Ким Кардашьян,Джозеф Байден,
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