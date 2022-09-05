Супермодель Адриана Лима стала матерью в третий раз

Супермодель Адриана Лима и ее бойфренд, кинопродюсер Андре Леммерс стали родителями. Как сообщает People, 29 августа у пары родился сын.

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Мальчик появился на свет в больнице Санта-Моники в штате Калифорния. Он получил имя Циан Лима Леммерс.

Как рассказал источник People, имя ребенка "вдохновлено восхитительными цветами морской воды в таких местах, как Мальдивы, Багамы и Бора-Бора".

"Циан - это цвет между зеленым и голубым в цветовом спектре",

- объяснил собеседник издания.

Он добавил, что у малыша "уже мамины глаза и губы", и подтвердил, что "мама и ребенок находятся дома", и они здоровы.