Звездные пары, которые расстались, а затем воссоединились

Временный разлад в отношениях — рядовая ситуация для большинства семей. В случае звездных пар любые такие подвижки быстро становятся достоянием общественности, и, чтобы опередить журналистов, знаменитости нередко сами извещают мир о переменах в своей личной жизни. Впрочем, порою это бывают поспешные решения. Собрали несколько звездных тандемов, которые сошлись после ссор и так и живут себе счастливо в браке.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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Кейт и Уильям начали встречаться еще в начале нулевых. В 2007 году будущая королевская чета внезапно рассталась по инициативе Уильяма. Пара долгое время не комментировала событие, но спустя несколько лет журналист The Sun все же задал волнующий всех вопрос будущему королю. «Я должен был убедиться, что эта женщина мне подходит, потому что я хочу, чтобы этот брак длился вечно», — цитирует репортер принца.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

В мае 2020 года Эмин Агаларов шокировал своих подписчиков новостью о разводе с красавицей-женой Аленой Гавриловой всего через два года после свадьбы. Однако долго Агаларов-младший в холостяках не ходил: вскоре пару начали снова замечать вместе на закрытых вечеринках, а затем и сам Эмин подтвердил, что они с Аленой вместе и продолжают воспитывать свою дочь Афину. В Сети активно обсуждали, что причиной расставания были напряженные отношения между отцом Эмина — бизнесменом Аразом Агаларовым — и его невесткой.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

В октябре 2019-го Трэвис Скот и Кайли Дженнер расстались спустя год после рождения общей дочери Сторми. Поклонники пары никак не могли поверить, что красивая история любви рэпера и звезды Интернета так резко оборвалась. И правильно делали. По словам инсайдеров, пара просто взяла паузу в отношениях: «Кайли посвящает себя семье и очень хочет второго ребенка. И она все еще не может полностью доверять Трэвису. А он не готов дать все, что ей нужно». Видимо, Кайли все же уломала Трэвиса на еще одного отпрыска: в августе 2021 года Дженнер и Скотт внезапно ошарашили всех новостью о том, что скоро вновь станут родителями.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин

Юлия вышла замуж за Игоря в 1997 году, однако после рождения второго ребенка в середине нулевых пара разошлась на целых четыре года. Как рассказывала Меньшова, эта история была очень похожа на то, что пережили ее родители: после ее появления на свет в 1969 году режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова расстались ровно на такой же срок.

Карди Би и Offset