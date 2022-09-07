Эшли Грэм опубликовала редкое фото в объятиях мужа

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию фотографий с семейного отдыха с мужем и детьми. Снимками она поделилась в социальных сетях.
34-летняя Эшли Грэм редко показывает фотографии с мужем-кинооператором Джастином Эрвином.
На этот раз модель сделала исключение и опубликовала снимок, на котором муж ее обнимает. На других кадрах она показала детей, утреннее селфи, ужин в компании семьи, фотосессию дома и архивное фото.
В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к работе. Эшли Грэм снялась обнаженной для Spanx и запустила коллаборацию с брендом нижнего белья Knix.
Впервые о своей беременности Эшли Грэм рассказала в июле 2021 года, показав в личном блоге фото с округлившимся животом. У пары также подрастает сын Исаак Менелик Джованни Эрвин.