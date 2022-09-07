Эшли Грэм опубликовала редкое фото в объятиях мужа

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию фотографий с семейного отдыха с мужем и детьми. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

34-летняя Эшли Грэм редко показывает фотографии с мужем-кинооператором Джастином Эрвином.

На этот раз модель сделала исключение и опубликовала снимок, на котором муж ее обнимает. На других кадрах она показала детей, утреннее селфи, ужин в компании семьи, фотосессию дома и архивное фото.

В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к работе. Эшли Грэм снялась обнаженной для Spanx и запустила коллаборацию с брендом нижнего белья Knix.