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4 часа назад

Эшли Грэм опубликовала редкое фото в объятиях мужа

Газета.Ruиещё 1

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию фотографий с семейного отдыха с мужем и детьми. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Эшли Грэм опубликовала редкое фото в объятиях мужа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

34-летняя Эшли Грэм редко показывает фотографии с мужем-кинооператором Джастином Эрвином.

На этот раз модель сделала исключение и опубликовала снимок, на котором муж ее обнимает. На других кадрах она показала детей, утреннее селфи, ужин в компании семьи, фотосессию дома и архивное фото.

В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к работе. Эшли Грэм снялась обнаженной для Spanx и запустила коллаборацию с брендом нижнего белья Knix.

Впервые о своей беременности Эшли Грэм рассказала в июле 2021 года, показав в личном блоге фото с округлившимся животом. У пары также подрастает сын Исаак Менелик Джованни Эрвин.

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