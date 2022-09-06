Как Зендея превратилась из простого подростка в икону стиля

На прошлой неделе свой 26-й день рождения отпраздновала Зендея — кумир миллионов поклонников сериала «Эйфория» по всему миру. К этому моменту знаменитость не только попала в список самых высокооплачиваемых актрис планеты, но и удостоилась награды Fashion Icon. Телезвезда стала самым молодым лауреатом премии Совета модных дизайнеров Америки, а также появилась на обложке журнала Time как одна из 100 самых влиятельных людей 2022 года. Актриса не боится экспериментировать с внешностью — каждый ее выход вызывает восторг у публики и нередко сопровождается скандалом в сети. Как Зендея превратилась из обычного американского подростка в главного инфлюэнсера молодежи — в материале «Ленты.ру» из цикла статей о трендсеттершах XXI века.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Очередная девочка с канала Disney

Видео дня

Зендея Мари Штермер Коулман из американского города Окленд с детства мечтала пойти по стопам родителей и стать учительницей. Однако судьба распорядилась иначе: в школьные годы она случайно попала в Калифорнийский театр имени Шекспира, которым руководила ее мать. Именно здесь, в стенах театра, и началась профессиональная карьера будущей звезды.

Зендея по-настоящему «выстрелила» в 2010 году после выхода на телеканале Disney сериала «Танцевальная лихорадка»: сыграв свою первую главную роль, она начала получать предложения о съемках во множестве шоу, таких как «Держись, Чарли!», «Звездные шалости» и «Высший класс».

Работа актрисы предполагала постоянные посещения красных ковровых дорожек кинофестивалей. В те годы Зендея выходила в свет исключительно в пестрых нарядах с принтами и воздушных платьях в сочетании с яркими колготками. В одном из интервью она признавалась, что обычно покупала одежду и украшения в универмаге Target, товары которого доступны каждому среднестатистическому американцу. На тот момент гардероб юной актрисы ничем не отличался от гардероба всех звезд Disney того времени, в том числе Майли Сайрус и Беллы Торн.

Но уже через несколько лет телезвезда сделала первые шаги на пути к титулу иконы стиля. Постепенно в арсенале Зендеи начали появляться строгие блейзеры, одежда люксовых брендов в приглушенных оттенках. К тому же она умело экспериментировала с многослойностью и текстурами: например, для благотворительного ужина Staples For Students в 2012 году девушка выбрала несочетаемые юбку-пачку и кожаный байкерский жилет. Тогда же она начала носить каблуки — на премии NAACP Image Award она предстала перед папарацци в клетчатом платье и зеленых туфлях-лодочках.

Пикси, дреды и первые скандалы

Поворотный момент в стиле Зендеи наступил после знакомства с Лоу Роучем, который в разное время отвечал за образы певиц Селин Дион и Арианы Гранде. Стилист, называющий себя «архитектором стиля», сумел поместить имя не самой авторитетной клиентки на первые развороты всех влиятельных журналов о моде. Роуч говорил, что работа с актрисой стала для него в некотором смысле испытанием, поскольку на тот момент продюсеры не уважали молодых звезд Disney и отказывались с ними сотрудничать. Аналогичной политики придерживались и престижные бренды так называемого А-листа, одежду которых стремились заполучить все знаменитости.

«Я одевал ее только в ту одежду, которую уже носил кто-то из знаменитостей. Я знал, что таким образом смогу привлечь внимание журналистов, а впоследствии и дизайнеров, и у меня это получилось», – Лоу Роуч, стилист.

Впервые о Зендее как о молодом инфлюэнсере заговорили в 2014 году после Недели моды в Нью-Йорке. Тогда фотографии девушки, посетившей многие показы, попали во все мировые СМИ. Модные редакторы обратили внимание на резкие изменения в стиле юной актрисы, отказавшейся от девичьих образов в пользу сдержанных нарядов с яркими акцентами под чутким руководством Роуча.

Несмотря на то что в то время Зендея не получала значимых ролей в кино, она уже стала желанным гостем на всех главных кинопремиях. Интерес общественности к ее персоне возрастал: в 2015 году актриса дебютировала на важнейшем мероприятии мира моды — балу Met Gala, посвященном китайской культуре. В качестве наряда она выбрала платье бренда Fausto Puglisi с длинным шлейфом, которое идеально вписалось в тематику вечера.

В тот год знаменитость еще не раз привлекла внимание публики, бесстрашно экспериментируя с собственной внешностью. Для ковровой дорожки музыкальной премии «Грэмми» она впервые примерила стрижку пикси, а для «Оскара» — длинные дреды, ставшие причиной громкого расового скандала, из которого Зендея вышла победительницей.

Телеведущая популярной программы Fashion Police Джулиана Ранчич в прямом эфире раскритиковала дреды юной актрисы на кинопремии, описав их как «пахнущие маслом пачули и марихуаной». Зендея не стерпела оскорблений и написала целый пост в защиту афроамериканцев и их любимой прически, с помощью которой она хотела подчеркнуть свою индивидуальность. Публикация вызвала бурную реакцию пользователей сети: в считанные часы хештег #zendaya вышел в топы Twitter и собрал поддержку многих мировых знаменитостей — Хлои Морец, Ники Минаж и других. Необычный образ Зендеи в очередной раз усилил ее влияние в мире моды.

Артистка не вписывалась в очевидные рамки — каждый ее выход нес публике новый посыл. Кардинально разные прически и несочетаемые друг с другом предметы гардероба вместе создавали ее неповторимый облик. Роуч признавался, что при работе над образами Зендеи он представлял себя архитектором, работающим над очередным чертежом.

Модным критикам стало ясно, что главная фишка Зендеи — не ее личный почерк, а способность перевоплощаться до неузнаваемости.

Обращаясь к моде прошлого, стилист одевал клиентку в наряды, повторяющие образы культовых знаменитостей. В 2016 году она пришла на «Грэмми» с прической и макияжем, которые имитировали внешность Дэвида Боуи, а ее классический костюм Dsquared2 копировал стиль музыканта. В разное время инфлюэнсер отдавала дань уважения и другим легендарным личностям, в том числе Дайане Росс, Алии и Шер.

За преображением стиля актрисы неожиданно последовал успех на экранах. В 2017 году Зендея получила две важные роли, которые отправили ее в список самых значимых мировых знаменитостей, — она одновременно сыграла в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой» и «Величайший шоумен». Красная дорожка премьерных показов стала настоящим подиумом для Зендеи. Пышное асимметричное платье Viktor & Rolf, а затем платье-бабочка Moschino кричали публике о том, что она — новая звезда Голливуда.

Звезда родилась

Осознавая возросший уровень значимости клиентки, Роуч кардинально изменил стратегию своей работы. Вместо былого эпатажа он предложил Зендее более взрослые и женственные образы, подчеркивающие ее новый статус. В 2018 году на премию «Оскар» она пришла в длинном платье коричневого цвета с лаконично собранными в пучок волосами. Похожий образ актриса примерила и по случаю вечеринки Vanity Fair — фотографы запечатлели ее в бежевом вечернем платье Michael Kors, которое обрамляли блестящие камни. Приглушенные теплые цвета стали визитной карточкой Зендеи — в том же году она посетила церемонию вручения наград MTV Movie & TV Awards в шоколадном платье бренда August Getty в форме колокольчика.

По данным глобальной платформы Lyst, в 2018 году молодые звезды оказали более серьезное влияние на модную индустрию, нежели знаменитости старшего поколения. На тот момент 21-летняя Зендея возглавила список главных молодых инфлюэнсеров, опередив актрису Милли Бобби Браун, певицу Камиллу Кабейо и супермодель Кайю Гербер. Она по праву получила звание одного из главных трендсеттеров планеты.

Количество поисковых запросов на тему «красный спортивный костюм» возросло на 43 процента за 24 часа после выхода Зендеи в аналогичном наряде на Неделе моды в Нью-Йорке в 2018 году.

Постепенно актриса стала амбассадором множества дизайнерских марок и даже выпустила собственную коллекцию одежды в сотрудничестве с американским модельером Томми Хилфигером. Коллаборация имела колоссальный успех и привлекла еще больше предложений от руководителей модных домов. Зендея подписала контракты с всемирно известными брендами, такими как Lancome, Bvlgari, Lacoste и Valentino.

Тем временем стилист Зендеи отошел от мейнстримных дизайнеров и начал обращаться к нарядам от кутюр и локальных модельеров. Каждый публичный выход звезда использовала как еще одну возможность заявить о себе: она сочетала в своих образах современные тенденции с архивными предметами гардероба. Один из самых запоминающихся выходов — церемония награждения BET Awards. Зендея выбрала струящееся фиолетовое платье Versace из коллекции весна-лето 2003 года, в котором на той же премии 18 лет назад выступала на сцене Бейонсе. Актриса успела также примерить платье с золотым скорпионом на спине Roberto Cavalli 2000 года и полосатое платье Valentino, в котором в 1990-х выходила на подиум модель Линда Евангелиста.

Зендея с возлюбленным Томом Холландом в Бостоне в апреле 2022 года

Сериал «Эйфория», в котором Зендея сыграла главную роль, стал настоящим прорывом, в очередной раз укрепив статус главной звезды нового поколения Голливуда. Однако со славой пришли и крупные скандалы. Организация D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) обвинила создателей шоу в том, что они пропагандируют и излишне романтизируют употребление наркотиков, анонимный секс, насилие и другие аморальные действия старшеклассников как обычные и широко распространенные в современном мире. Актриса, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, резко ответила на критику в адрес горячо любимого проекта.

«Мы не пытаемся научить людей, как им жить или что делать. Напротив, мы хотим помочь людям пережить времена, в которых они достигли социального дна», – Зендея.

Вопреки скандалам, сегодня актриса — самый желанный гость всех премий, с ней стремится работать каждый именитый дизайнер. Стилист Роуч получил возможность одевать ее не только в готовые наряды, но в сшитые для нее эксклюзивно. Зендея произвела фурор, появившись на премьере «Дюны» в кастомном «мокром» платье Balmain — ранее такой чести удостаивалась только миллиардерша Ким Кардашьян.

Попасть в заголовки таблоидов актриса сумела и во время пандемии коронавируса, которая поставила на паузу все торжественные мероприятия. За премией «Эмми», которую вручали по видеосвязи в Zoom, девушка вышла в изготовленном на заказ платье дизайнера Джорджио Армани. Преобразились и украшения Зендеи — бижутерия сменилась ювелирными изделиями с драгоценными камнями.

6 миллионов долларов стоили украшения Bvlgari Зендеи на церемонии вручения премии «Оскар» в 2021 году

Икона моды — типичный американский подросток

В 2021 году Зендея удостоилась награды «Икона моды» по версии Совета фэшн-дизайнеров Америки (CFDA). Это событие вызвало волну споров в сети: представителей модной индустрии возмутило соседство актрисы с Иман, Наоми Кэмпбелл, Си-Зи Гест, Сарой Джессикой Паркер, Рианной и другими звездами, которые в разные годы становились обладательницами серебряной скульптуры Эрнесто Товы. Главная претензия состояла в том, что за пределами светских мероприятий Зендея выглядит как типичная молодая американка — в повседневной жизни она носит джинсы и кеды Vans.

Зендея в рекламной кампании бренда Bvlgari

Но любые сомнения критиков рассеиваются под натиском армии фанатов звезды, влюбленных в ее безупречный, годами формировавшийся имидж. И хотя стиль Зендеи пока нельзя назвать культовым, влияние актрисы в мире шоу-бизнеса отрицать невозможно — даже несмотря на ее небольшой список ролей.

Зендея в рекламе парфюмерной воды Lancôme

15 миллионов долларов состояние Зендеи по данным Forbes