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6 часов назад

Распутина стала жертвой грабителей в Турции

Катерина Саломе

Певицу Машу Распутину обокрали в Турции. Инцидент произошел во время шоппинга звезды. Подробности сообщает издание «PRОзвезд».

В одном из элитных магазинов светская львица, выбрав несколько вещей, отправилась в примерочную. При этом свою сумку она оставила в зале, но, вернувшись, обнаружила, что ее нет.

«Маша была в ужасе от произошедшего. Она стала возмущаться. Вызвали руководство магазина. Но грабителей так и не нашли»,

— поведала очевидица происшествия Валерия Свиридова, добавив, что артистка очень подавлена и растеряна из-за случившегося.

Исполнительница моментально позвонила в банк с запросом блокировки карт и подала заявление в полицию. Также Распутина разместила распечатанное объявление на двери магазина с просьбой вернуть находившиеся в сумке документы.

Ранее мы сообщали о том, что переехавшая в Турцию россиянка рассказала, как турки обманывают туристов.

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