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3 часа назад

Выше мамы: Гвинет Пэлтроу показала подросших сына и дочь

Super.ru

Если на свои фотографии в соцсетях западные знаменитости не скупятся, то вот кадрами с детьми делятся неохотно. Звездные родители, по их словам, уважают личную жизнь сыновей и дочерей, ведь публичность не была их осознанным выбором. Иногда дети известных родителей не хотят становиться узнаваемыми людьми, поэтому просят не показывать их всему миру.

Выше мамы: Гвинет Пэлтроу показала подросших сына и дочь
Фото: Super.ruSuper.ru

Гвинет Пэлтроу в этом смысле чуть ли не самый осознанный родитель, который во всем прислушивается к мнению детей. Поэтому последние несколько лет ее отпрыски не фигурировали в соцсетях. Зато в последнее время они, кажется, разрешили маме явить себя миру.

Super.ru

Накануне актриса выложила в свой Инстаграм (запрещен в РФ) свежий кадр с сыном и дочерью. Эппл мы видели недавно вместе с Гвинет в Нью-Йорке, а вот Мозес не появлялся в соцсетях давно. Сейчас парню 16 лет (он всего на два года младше сестры), а он уже выше мамы. Ну и нужно отметить, что гены отца, солиста группы Coldplay Криса Мартина, точно взяли верх.

Присмотритесь, на Пэлтроу Мозес совсем не похож. Зато с папой одно лицо. Подросток явно растет скромным и пока не хочет выходить на красные дорожки. Интересно, с чем в итоге он свяжет свою жизнь и пойдет ли по стопам своего творческого семейства.

Обе фотографии, которыми поделилась Гвинет, сделаны этим летом. «Лето 2022 года принесло мне все без остатка. Восторг, приключения, радость и горе в равной степени» — подписала снимки актриса. Семья насыщенно провела время, много путешествовала. А теперь, как и все, возвращается к учебе и работе.

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