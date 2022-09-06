Харламов высказался о бывших женах

Юморист Гарик Харламов явился на премьеру фильма «Ирония судьбы в Голливуде» в полном одиночестве. На мероприятии разоткровенничался с журналистами Starhit, рассказав об отношениях с бывшими женами.

«Я очень люблю свою маму, уважительно отношусь ко всем своим бывшим женам и, возможно, будущим. Так что у меня прекрасные отношения со всеми»,

— высказался шоумен.

По словам Харламова, он никогда не придирается к внешности и характеру избранниц. Он уверен, что это не имеет значения, когда встречаешь настоящую любовь.

«У меня не было никаких критериев. Ну какие? Рост такой-то, цвет волос такой, нет. Критерии — это все ерунда»,

— добавил Харламов.

Комик считает, что нужно сперва пообщаться с человеком, узнать его поближе. Тогда удастся понять, насколько вы совпадаете.

Напомним, что сейчас звезда Comedy Club состоит в отношениях. с актрисой Катериной Ковальчук. Они познакомились на съемках сериала «Гусар».