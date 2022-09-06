Харламов высказался о бывших женах

Юморист Гарик Харламов явился на премьеру фильма «Ирония судьбы в Голливуде» в полном одиночестве. На мероприятии разоткровенничался с журналистами Starhit, рассказав об отношениях с бывшими женами.
«Я очень люблю свою маму, уважительно отношусь ко всем своим бывшим женам и, возможно, будущим. Так что у меня прекрасные отношения со всеми»,
— высказался шоумен.
По словам Харламова, он никогда не придирается к внешности и характеру избранниц. Он уверен, что это не имеет значения, когда встречаешь настоящую любовь.
«У меня не было никаких критериев. Ну какие? Рост такой-то, цвет волос такой, нет. Критерии — это все ерунда»,
— добавил Харламов.
Комик считает, что нужно сперва пообщаться с человеком, узнать его поближе. Тогда удастся понять, насколько вы совпадаете.
Напомним, что сейчас звезда Comedy Club состоит в отношениях. с актрисой Катериной Ковальчук. Они познакомились на съемках сериала «Гусар».
Ранее мы писали о том, что Асмус сделала откровенное признание о браке с Харламовым.