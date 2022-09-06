53-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Фото: Лента.ру Лента.ру

В первую очередь для поддержания молодого внешнего вида 53-летняя певица пьет много моды. «Хотите верьте, хотите нет, но это помогает снизить вес. Кроме того, вода увлажняет кожу изнутри», — рассказала звезда и отметила, что спит по семь-восемь часов в сутки.

Вдобавок Лопес отметила, что она не употребляет алкоголь и никогда не курила.

«Как-то моя мама сказала мне: "Не пей и не принимай наркотики — тогда ты проживешь долгую жизнь"», — поделилась своими воспоминаниями певица.

Кроме того, знаменитость объяснила, что когда ей было 20 лет, она избегала долгого пребывания на солнце.

«Было время, когда я вообще не загорала. Думаю, что это спасло мою кожу от морщин и других признаков старения», — заключила она.