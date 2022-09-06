Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
4 часа назад

53-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости

Lenta.ru

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

53-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости
Фото: Лента.руЛента.ру

В первую очередь для поддержания молодого внешнего вида 53-летняя певица пьет много моды. «Хотите верьте, хотите нет, но это помогает снизить вес. Кроме того, вода увлажняет кожу изнутри», — рассказала звезда и отметила, что спит по семь-восемь часов в сутки.

Вдобавок Лопес отметила, что она не употребляет алкоголь и никогда не курила.

«Как-то моя мама сказала мне: "Не пей и не принимай наркотики — тогда ты проживешь долгую жизнь"», — поделилась своими воспоминаниями певица.

Кроме того, знаменитость объяснила, что когда ей было 20 лет, она избегала долгого пребывания на солнце.

«Было время, когда я вообще не загорала. Думаю, что это спасло мою кожу от морщин и других признаков старения», — заключила она.

В августе Лопес появилась на публике в откровенном платье и подверглась критике в сети. Папарацци запечатлели 53-летнюю знаменитость в Нью-Йорке в лавандовом платье длины макси, выполненном из полупрозрачного кружева. Некоторые читатели издания Daily Mail назвали актрису пенсионеркой, посчитав ее одежду старомодной.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители