53-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.
В первую очередь для поддержания молодого внешнего вида 53-летняя певица пьет много моды. «Хотите верьте, хотите нет, но это помогает снизить вес. Кроме того, вода увлажняет кожу изнутри», — рассказала звезда и отметила, что спит по семь-восемь часов в сутки.
Вдобавок Лопес отметила, что она не употребляет алкоголь и никогда не курила.
«Как-то моя мама сказала мне: "Не пей и не принимай наркотики — тогда ты проживешь долгую жизнь"», — поделилась своими воспоминаниями певица.
Кроме того, знаменитость объяснила, что когда ей было 20 лет, она избегала долгого пребывания на солнце.
«Было время, когда я вообще не загорала. Думаю, что это спасло мою кожу от морщин и других признаков старения», — заключила она.
В августе Лопес появилась на публике в откровенном платье и подверглась критике в сети. Папарацци запечатлели 53-летнюю знаменитость в Нью-Йорке в лавандовом платье длины макси, выполненном из полупрозрачного кружева. Некоторые читатели издания Daily Mail назвали актрису пенсионеркой, посчитав ее одежду старомодной.