Водонаева пояснила, почему не слушает русскую музыку

Согласно сведениям информационного портала Readovka News, Алена Водонаева призналась, что не любит слушать российскую музыку, а также пояснила по каким причинам.
Она довольно долгое время работала на телевидении в качестве журналистки, однако широкую популярность обрела после участия в одном известном проекте. На нем звезда сделала заявление о том, что не любит российскую музыку. Она считает многие песни отечественных исполнителей довольно примитивными, которые включают в себя «два прихлопа, три притопа».
Водонаева полагает, что лишь 1 процент российских музыкантов делает нечто по-настоящему ценное и талантливое. Однако, периодически звезда пиарит исполнителей с российской сцены в своих социальных сетях. Это она прокомментировала так, что если и публикует что-то ей не свойственное, то значит, что ее просто попросили это сделать ее знакомые приятели.