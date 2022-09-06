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42 минуты назад

Алена Водонаева пояснила, почему не слушает русскую музыку

FBM.ru

Согласно сведениям информационного портала Readovka News, Алена Водонаева призналась, что не любит слушать российскую музыку, а также пояснила по каким причинам.

Водонаева пояснила, почему не слушает русскую музыку
Фото: FBMFBM

Она довольно долгое время работала на телевидении в качестве журналистки, однако широкую популярность обрела после участия в одном известном проекте. На нем звезда сделала заявление о том, что не любит российскую музыку. Она считает многие песни отечественных исполнителей довольно примитивными, которые включают в себя «два прихлопа, три притопа».

Водонаева полагает, что лишь 1 процент российских музыкантов делает нечто по-настоящему ценное и талантливое. Однако, периодически звезда пиарит исполнителей с российской сцены в своих социальных сетях. Это она прокомментировала так, что если и публикует что-то ей не свойственное, то значит, что ее просто попросили это сделать ее знакомые приятели.

Звёзды,Алена Водонаева,
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