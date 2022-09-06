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1 час назад

Page Six: бывший жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес расстался с девушкой

Газета.Ru

Бывший жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес расстался со своей девушкой Кэтрин Пэджетт. Об этом сообщает издание Page Six.

Бывший жених Лопес Родригес расстался с девушкой
Фото: Газета.руГазета.ру

Почти сразу после расставания с певицей Дженнифер Лопес 47-летний американский бейсболист Алекс Родригес начал отношения с 25-летней фитнес-тренером Кэтрин Пэджетт. Пара осталась хорошими друзьями.

«Они хорошие друзья — просто каждый из них одинок. Они расстались, но очень близки. Все хорошо. Алекс не грустит и проводит время с семьей», — сообщил источник.

Алекс Родригес и сам косвенно подтвердил расставание. В своем личном блоге он намекнул, что вновь одинок, опубликовав снимок, на котором показал ужин у телевизора. «Ужин на одного… Игра «Янкис», — написал спортсмен.

51-летняя Лопес разорвала помолвку с Родригесом в апреле 2021 года, а уже в мае отправилась в совместный отпуск со своим экс-избранником Аффлеком. В августе 2022 года пара поженилась.

Звёзды,Алекс Родригес,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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