Бывший жених Лопес Родригес расстался с девушкой

Бывший жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес расстался со своей девушкой Кэтрин Пэджетт. Об этом сообщает издание Page Six.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Почти сразу после расставания с певицей Дженнифер Лопес 47-летний американский бейсболист Алекс Родригес начал отношения с 25-летней фитнес-тренером Кэтрин Пэджетт. Пара осталась хорошими друзьями.

«Они хорошие друзья — просто каждый из них одинок. Они расстались, но очень близки. Все хорошо. Алекс не грустит и проводит время с семьей», — сообщил источник.

Алекс Родригес и сам косвенно подтвердил расставание. В своем личном блоге он намекнул, что вновь одинок, опубликовав снимок, на котором показал ужин у телевизора. «Ужин на одного… Игра «Янкис», — написал спортсмен.