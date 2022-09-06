Дженнифер Лоуренс раскрыла пол и имя своего ребенка

32-летняя актриса дала большое интервью журналу Vogue.
Дженнифер Лоуренс рассказала о новой роли в жизни, став матерью в феврале этого года.
В беседе с журналом Vogue для нового, октябрьского номера актриса впервые подтвердила пол и имя своего ребёнка. Это мальчик и зовут его Сай.
Дженнифер призналась, что ей нравится быть матерью. Но до рождения ребёнка она «боялась» говорить о материнстве, потому что друзья предупреждали её, что «любовь к малышу может возникнуть не сразу». Однако день родов, по словам Лоуренс, стал для неё незабываемым.
Выбор необычного имени для сына она объяснила просто. Мальчика назвали в честь известного американского художника-абстракциониста – Сая Твомбли, которого муж актрисы и отец малыша, арт-галерист Кук Марони считает одним из своих любимых.