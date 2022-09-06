Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
5 часов назад

Дженнифер Лоуренс раскрыла пол и имя своего ребенка

Inc-News

32-летняя актриса дала большое интервью журналу Vogue.

Дженнифер Лоуренс раскрыла пол и имя своего ребенка
Фото: Inc-NewsInc-News

Дженнифер Лоуренс рассказала о новой роли в жизни, став матерью в феврале этого года.

В беседе с журналом Vogue для нового, октябрьского номера актриса впервые подтвердила пол и имя своего ребёнка. Это мальчик и зовут его Сай.

Дженнифер призналась, что ей нравится быть матерью. Но до рождения ребёнка она «боялась» говорить о материнстве, потому что друзья предупреждали её, что «любовь к малышу может возникнуть не сразу». Однако день родов, по словам Лоуренс, стал для неё незабываемым.

Выбор необычного имени для сына она объяснила просто. Мальчика назвали в честь известного американского художника-абстракциониста – Сая Твомбли, которого муж актрисы и отец малыша, арт-галерист Кук Марони считает одним из своих любимых.

Звёзды,Дженнифер Лоуренс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители