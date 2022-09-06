Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
5 часов назад

Слава полностью обнажилась, показав тело после липосакции

WomanHit.ru

Некоторые пользователи Сети считают, что у артистки «поехала крыша».

Слава полностью обнажилась, показав тело после липосакции
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Певица Анастасия Сланевская, больше известная как Слава, недавно решила сделать липосакцию тела. И вот сейчас звезда похвасталась своим результатом. В личном блоге Слава поделилась видео, где полностью обнажилась.

«Вот, про фотошоп, чтобы не было вопросов! Как говорится — седина в бороду, бес в ребро. Но эта фраза чаще несет позитивный смысл. Просто поменять свою жизнь в лучшую сторону и воплотить то, что когда-то стеснялся или боялся» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— отметила звезда.

WomanHit.ru

Одни пользователи Сети заявили, что у Анастасии и до операции была хорошая фигура, а другие — что у певицы тело стало еще более подтянутым и красивым.

Однако есть и те, кто раскритиковал исполнительницу. «Хоть бы купальник надела», «Капец, крыша едет», «Больная баба, похоже к 40 ку кроме жопы хвастаться нечем… только престарелыми телесами после откачки жиров», — написали в комментариях фолловеры.

Звёзды,Анастасия Сланевская,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители