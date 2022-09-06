Слава полностью обнажилась, показав тело после липосакции

«Вот, про фотошоп, чтобы не было вопросов! Как говорится — седина в бороду, бес в ребро. Но эта фраза чаще несет позитивный смысл. Просто поменять свою жизнь в лучшую сторону и воплотить то, что когда-то стеснялся или боялся» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru),