Слава полностью обнажилась, показав тело после липосакции

Некоторые пользователи Сети считают, что у артистки «поехала крыша».
Певица Анастасия Сланевская, больше известная как Слава, недавно решила сделать липосакцию тела. И вот сейчас звезда похвасталась своим результатом. В личном блоге Слава поделилась видео, где полностью обнажилась.
«Вот, про фотошоп, чтобы не было вопросов! Как говорится — седина в бороду, бес в ребро. Но эта фраза чаще несет позитивный смысл. Просто поменять свою жизнь в лучшую сторону и воплотить то, что когда-то стеснялся или боялся» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— отметила звезда.
Одни пользователи Сети заявили, что у Анастасии и до операции была хорошая фигура, а другие — что у певицы тело стало еще более подтянутым и красивым.
Однако есть и те, кто раскритиковал исполнительницу. «Хоть бы купальник надела», «Капец, крыша едет», «Больная баба, похоже к 40 ку кроме жопы хвастаться нечем… только престарелыми телесами после откачки жиров», — написали в комментариях фолловеры.