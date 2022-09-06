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3 часа назад

Ким Кардашьян раскрыла секрет своего места в высшем обществе

Lenta.ru

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян раскрыла секрет своего попадания в высшее общество. На эту тему она высказалась в интервью изданию Interview.

Ким Кардашьян раскрыла секрет своего места в высшем обществе
Фото: Imagespace / Globallookpress.comImagespace / Globallookpress.com

41-летняя бизнесвумен рассказала в интервью журналистам о возможностях, которые появились в ее жизни благодаря браку с рэпером и дизайнером Канье Уэстом. По словам знаменитости, в первую очередь своим местом в так называемом высшем свете она обязана экс-супругу, который представлял ее различным влиятельным людям.

«Канье знакомил меня с высокопоставленными личностями, которые начали уважать меня только благодаря ему. Но сейчас я стараюсь сделать так, чтобы меня уважали за мои заслуги, поэтому, например, я отправилась на учебу в юридическую школу», — рассказала героиня материала.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Позже появилась информация, что рэпер изменял жене с популярной певицей, имя которой не называется. В ноябре стало известно, что Кардашьян начала встречаться со звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном.

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