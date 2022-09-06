Ким Кардашьян раскрыла секрет своего места в высшем обществе

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян раскрыла секрет своего попадания в высшее общество. На эту тему она высказалась в интервью изданию Interview.

Фото: Imagespace / Globallookpress.com Imagespace / Globallookpress.com

41-летняя бизнесвумен рассказала в интервью журналистам о возможностях, которые появились в ее жизни благодаря браку с рэпером и дизайнером Канье Уэстом. По словам знаменитости, в первую очередь своим местом в так называемом высшем свете она обязана экс-супругу, который представлял ее различным влиятельным людям.

«Канье знакомил меня с высокопоставленными личностями, которые начали уважать меня только благодаря ему. Но сейчас я стараюсь сделать так, чтобы меня уважали за мои заслуги, поэтому, например, я отправилась на учебу в юридическую школу», — рассказала героиня материала.