Хакамада высказалась о новом романе

Писательница и политический деятель Ирина Хакамада высказалась по поводу слухов о новом романе. Ее слова цитирует StarHit.

Звезда пришла в сопровождении молодого спутника на премьеру фильма "Три тысячи лет желаний" в московском кинотеатре "Художественный". Телеведущая уже появлялась с ним на публике, после чего спровоцировала слухи об отношениях.