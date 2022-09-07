Хакамада высказалась о новом романе

Писательница и политический деятель Ирина Хакамада высказалась по поводу слухов о новом романе. Ее слова цитирует StarHit.
Звезда пришла в сопровождении молодого спутника на премьеру фильма "Три тысячи лет желаний" в московском кинотеатре "Художественный". Телеведущая уже появлялась с ним на публике, после чего спровоцировала слухи об отношениях.
"Он мой друг. Занимается не просто фотографией, а художественной фотографией. Познакомились на моей фотосессии",
- заявила Хакамада.
Спутника звезды зовут Грегори Эмви (настоящее имя - Григорий Масленников).
В 2021 году супруг Хакамады Владимир Сиротинский умер после проблем со здоровьем.