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3 часа назад

Хакамада высказалась о новом романе

Газета.Ruиещё 1

Писательница и политический деятель Ирина Хакамада высказалась по поводу слухов о новом романе. Ее слова цитирует StarHit.

Хакамада высказалась о новом романе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда пришла в сопровождении молодого спутника на премьеру фильма "Три тысячи лет желаний" в московском кинотеатре "Художественный". Телеведущая уже появлялась с ним на публике, после чего спровоцировала слухи об отношениях.

"Он мой друг. Занимается не просто фотографией, а художественной фотографией. Познакомились на моей фотосессии",

- заявила Хакамада.

Спутника звезды зовут Грегори Эмви (настоящее имя - Григорий Масленников).

В 2021 году супруг Хакамады Владимир Сиротинский умер после проблем со здоровьем.

Звёзды,Владимир Сиротинский,Ирина Хакамада,
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