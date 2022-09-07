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2 часа назад

Звездные свекрови, которые не ладят с невестками

WomanHit.ru

Они так и не смогли принять возлбленных сыновей и делают все, чтобы эти пары распались.

Звездные свекрови, которые не ладят с невестками
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

В апреле старший сын четы Бекхэм женился на наследнице бизнес-империи Николе Пельтц. Казалось, Виктория вполне довольна выбором сына, но недавно в СМИ появились слухи о том, что свекровь и невестка не ладят. Причины конфликта не раскрываются, но, кажется, Бруклин свой выбор сделал — его все реже видят в компании мамы, зато молодой жене он посвящает одну за другой татуировки, демонстрируя любовь и преданность.

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Миссис Бекхэм — не единственная свекровь, которая не смогла найти общий язык с избранницей сына.

Джессика Билл и Линн Харрис

Мама Джастина Тимберлейка была не в восторге от всех возлюбленных певца: ей очень не нравилась Бритни Спирс, Кэмерон Диас казалась ветреной, лишь с романом сына и Джессики Билл Линн смогла смириться. Но, по словам близких пары, она то и дело вмешивается в личную жизнь супругов.

Именно свекровь выбирала дату свадьбы для сына и его избранницы, а теперь дает советы актрисе по воспитанию детей.

У Линн есть ключи от дома пары, и она приезжает без предупреждения. Джессику такое вмешательство в личную жизнь приводит в ярость. Она уже неоднократно просила Джастина серьезно поговорить с мамой, но он боится испортить отношения с Линн.

Джейн Питт и Анджелина Джоли

Мама Брэда Питта оказалась в команде Дженнифер Энистон: она обожала первую жену сына и не смогла смириться с его разводом.

С Анджелиной Джейн так и не смогла найти общий язык, она обвиняла актрису в распаде крепкого брака Питта, а затем заявила, что Джоли довела Брэда до нервного срыва.

«Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва»,

— говорила женщина.

Екатерина Васильева и Елена Корикова

Сын актрисы Дмитрий Рощин был очарован звездой «Бедной Насти», но его мама считала, что Корикова не любит ее сына, а лишь хочет получить московскую прописку.

Елена родила от Дмитрия сына Арсения, но и это не растопило сердце Екатерины. Вскоре пара рассталась, а мальчик никогда больше не общался ни с отцом, ни со звездной бабушкой.

Ольга Матвейчук и Анастасия Макеева

В интервью Анастасия уверяла, что ее брак с Глебом Матвейчуком распался из-за свекрови. Ольга Шалимовна не любила невестку, считая, что Макеева — девушка ветреная и скоро найдет нового избранника. Конфликт обострился, когда мама Глеба стала продюсером мюзикла, в котором играли оба супруга. Она вмешивалась в постановку, по словам артистки, а Глеб принимал ее сторону. Супруги стали ссориться все чаще и вскоре решили подать на развод.

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