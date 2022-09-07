Лопырева опубликовала фото в купальнике

Телеведущая и модель Виктория Лопырева выложила фотографию в купальнике во время отдыха в Турции. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На снимке 39-летняя Виктория Лопырева позирует в слитном купальнике цвета хаки и желтых солнечных очках на лежаке возле бассейна. Модель отдыхает на пляже без макияжа и укладки. В Турцию модель отправилась вместе с сыном.

В комментариях пользователи социальных сетей отметили красоту спортивной фигуры модели: "Какая девушка", "Какие красивые и яркие фотографии у вас получились", "Красавица", "Шикарная фигура", "Вы просто красавица", "Кожа светится красотой", "Фигура – заглядение".

Виктория Лопырева впервые стала матерью в 35 лет, 5 февраля 2019 года у нее появился на свет сын, которого назвали Марк Леонель. Роды проходили в одной из клиник Майами.

Модель практически год отказывалась называть имя возлюбленного, от которого забеременела. Однако в январе 2019 года в сети появились фото телеведущей с ее избранником Игорем Булатовым.