Александра Серова подозревают в неудачной пластике

На сборном концерте в Кремле Александр Серов должен был спеть одну песню – «Осень за окном». При этом от гримерной до сцены он шел, прикрывая лицо листом бумаги. «Неудачная пластика?» – шептались работники дворца и журналисты. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В свое время Майкл Джексон тоже прятал лицо, но у него была причина – кожная болезнь. «Он поставил себе новый зубы, новые импланты, и что-то, наверное, пошло не так», – сказал кто-то, кто видел Серова вблизи. Вероятно, со сцены зрители никакой патологии не заметили.