Александра Серова подозревают в неудачной пластике

На сборном концерте в Кремле Александр Серов должен был спеть одну песню – «Осень за окном». При этом от гримерной до сцены он шел, прикрывая лицо листом бумаги. «Неудачная пластика?» – шептались работники дворца и журналисты. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
В свое время Майкл Джексон тоже прятал лицо, но у него была причина – кожная болезнь. «Он поставил себе новый зубы, новые импланты, и что-то, наверное, пошло не так», – сказал кто-то, кто видел Серова вблизи. Вероятно, со сцены зрители никакой патологии не заметили.
Некоторым из поклонников показался подозрительным насыщенный цвет волос певца, не свойственный человеку на восьмом десятке лет. То ли парик, то ли краска... Когда же певец после выступления шел домой, охранник старался закрыть его от камер и праздных зевак. Видеть помолодевшего артиста вблизи было запрещено.