Молочников высказался о разводе с Варнавой

Режиссер Александр Молочников в интервью с Юрием Дудем на YouTube подтвердил расставание с юмористкой Екатериной Варнавой. Как рассказал Молочников, они с бывшей возлюбленной остались в дружеских отношениях.
"Расстались по какой-то совокупности причин, которую правда трудно описать. Что-то зашло в тупик",
- объяснил постановщик.
Также он сообщил, что тайно поженился с Варнавой в марте этого года. По словам Молочникова, это была "самая кратковременная свадьба".
Женитьба знаменитостей произошла спонтанно: как рассказал режиссер, Варнава предложила сыграть свадьбу во время разговора в театре.
"Очень грустно, что так получилось",
- поделился режиссер.
Также он не знает, закончился ли бракоразводный процесс, поскольку не явился в суд. Тем не менее, постановщик несколько раз подчеркнул, что находится в близких отношениях с Варнавой после разрыва.