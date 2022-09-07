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2 часа назад

Молочников высказался о разводе с Варнавой

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Александр Молочников в интервью с Юрием Дудем на YouTube подтвердил расставание с юмористкой Екатериной Варнавой. Как рассказал Молочников, они с бывшей возлюбленной остались в дружеских отношениях.

Молочников высказался о разводе с Варнавой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Расстались по какой-то совокупности причин, которую правда трудно описать. Что-то зашло в тупик",

- объяснил постановщик.

Также он сообщил, что тайно поженился с Варнавой в марте этого года. По словам Молочникова, это была "самая кратковременная свадьба".

Женитьба знаменитостей произошла спонтанно: как рассказал режиссер, Варнава предложила сыграть свадьбу во время разговора в театре.

"Очень грустно, что так получилось",

- поделился режиссер.

Также он не знает, закончился ли бракоразводный процесс, поскольку не явился в суд. Тем не менее, постановщик несколько раз подчеркнул, что находится в близких отношениях с Варнавой после разрыва.

Звёзды,Александр Молочников,
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