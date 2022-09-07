Соседи вызвали полицию на съемки клипа Мадонны

Производство музыкального клипа Мадонны с доминиканским рэпером Tokischa было приостановлено, когда на место съемок прибыли полицейские. Об этом сообщает Page Six.

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Певица снималась для предстоящего трека под названием "Hung Over", после чего соседи начали жаловаться на шум из автомобильных динамиков. Представитель полиции отметил, что "все улажено" и "никаких повесток не выдавалось". Мадонна вместе с коллегами продолжила съемку в другом помещении после ухода полиции.