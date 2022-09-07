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5 часов назад

Соседи вызвали полицию на съемки клипа Мадонны

Газета.Ru

Производство музыкального клипа Мадонны с доминиканским рэпером Tokischa было приостановлено, когда на место съемок прибыли полицейские. Об этом сообщает Page Six.

Соседи вызвали полицию на съемки клипа Мадонны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певица снималась для предстоящего трека под названием "Hung Over", после чего соседи начали жаловаться на шум из автомобильных динамиков. Представитель полиции отметил, что "все улажено" и "никаких повесток не выдавалось". Мадонна вместе с коллегами продолжила съемку в другом помещении после ухода полиции.

Ранее 64-летняя Мадонна заявила, что одержима сексом. Звезда назвала секс своим "guilty pleasure" ("стыдное" удовольствие. — "Газета.Ru"), жизненной мантрой и знаком зодиака, а также призналась, что именно секс помогает ей двигаться дальше и добиваться успеха.

Звёзды,Мадонна,
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