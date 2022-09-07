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51 минуту назад

В сети встревожились появлением неопрятной Кары Делевинь в носках в аэропорту

Lenta.ru

Журналисты встревожились поведением британской супермодели Кары Делевинь, которая приехала в лос-анджелесский аэропорт Ван-Найс в грязной одежде и носках. Ее фотографии публикует Daily Mail.

В сети встревожились появлением Кары Делевинь в носках в аэропорту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщили источники издания, 30-летняя манекенщица подъехала к терминалу в автомобиле, свесив ноги из окна. После этого она начала хаотично перемещаться возле здания и курить, нервно разговаривая по телефону и периодически роняя его на землю. На появившихся в сети кадрах Делевинь выглядела неопрятно: на ней были грязные желтые носки, черная футболка с изображением Бритни Спирс и спортивные штаны. Обувь на ногах звезды отсутствовала, а ее волосы были растрепаны.

Известно, модель опоздала на свой рейс на два часа, однако в результате ей удалось совершить перелет на частном самолете.

По информации издания, Делевинь недавно вернулась с фестиваля Burning man, который ежегодно проводится в штате Невада. За несколько дней пребывания в пустыне Блэк-Рок она ни разу не поела и не приняла душ.

В августе знаменитость отпраздновала свое 30-летие на борту яхты на испанском острове Ибица. «Там Кара была еще более неопрятной. Однако она утверждает, что с ней все в порядке и она отлично отметила день рождения. Она находит эти фотографии забавными и не считает, что с ее жизнью что-то не так», — рассказал изданию друг Делевинь, который пожелал остаться анонимным.

В июне Кара Делевинь приняла участие в показе бренда Ami в рамках Недели моды в Париже и была поднята на смех за походку на подиуме. Так, манекенщица предстала перед зрителями в зауженных брюках, наполовину расстегнутой рубашке, кожаной куртке-косухе и босоножках на высоких каблуках. В упомянутом ролике модель энергично шагала в такт музыке, активно двигая плечами из стороны в сторону.

Звёзды,Бритни Спирс,Кара Делевинь,
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