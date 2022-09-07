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1 час назад

Манижа вышла замуж за режиссера

Вести Подмосковья

Около года назад Манижа заявила, что ей сделали предложение руки и сердца. Теперь у артистки есть еще одна радостная новость: она стала женой. Появилась информация, что Манижа вышла замуж за режиссера Ладо Кватания. С ним она работала над многими проектами.

Манижа вышла замуж за режиссера
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Новость о свадьбе узнала и распространила в своих социальных сетях Ксения Собчак. Журналистка поздравляет певицу. Пара не афишировала свои отношения. О них узнали буквально после свадьбы. Манижа, кстати, вышла замуж в Подмосковье. А вот предложение звезде сделали в Грузии. Это было на природе, а не в ресторане. Манижа считает, что было бы оригинально подложить кольцо в хинкали. Супруг певицы решил подойти к вопросу предложения более стандартным способом.

Собчак утверждает, что Манижа вышла замуж на Николиной горе. В ее паспорте появился штамп. Ксения желает счастья молодым. Не все россияне присоединяются к поздравлениям. После «Евровидения» у Манижи много хейтеров.

Звёзды,Ксения Собчак,
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