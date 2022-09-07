Кардашьян рассказала о нанесенной Дэвидсону душевной ране

Оказалось, молодой комик собирался сделать возлюбленной предложение.

Фото: Inc-News Inc-News

Впервые после недавнего расставания с комиком Питом Дэвидсоном модель и ведущая Ким Кардашьян упомянула его имя.

По ее словам, она решилась на расставание в силу разных причин, в том числе, не видя себя его женой.

А вот Пит был совсем иного мнения об их отношениях. Как выяснилось, незадолго до своей «отставки» он приобрел для любимой женщины помолвочное кольцо.

«Я очень сожалею, но Пит сильно поторопился с этим кольцом. Но тем сильнее оказалась его душевная рана, когда я сказала, что мы больше не можем быть вместе»,

- вспоминает Ким.

Тем не менее, несмотря на такое решение возлюбленной, Дэвидсон не стал закатывать скандала и что еще ценнее, не стал выносить свою обиду в публичную плоскость. И Кардашьян это оценила