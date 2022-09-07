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6 часов назад

Ким Кардашьян рассказала о нанесенной Питу Дэвидсону душевной ране

Inc-News

Оказалось, молодой комик собирался сделать возлюбленной предложение.

Кардашьян рассказала о нанесенной Дэвидсону душевной ране
Фото: Inc-NewsInc-News

Впервые после недавнего расставания с комиком Питом Дэвидсоном модель и ведущая Ким Кардашьян упомянула его имя.

По ее словам, она решилась на расставание в силу разных причин, в том числе, не видя себя его женой.

А вот Пит был совсем иного мнения об их отношениях. Как выяснилось, незадолго до своей «отставки» он приобрел для любимой женщины помолвочное кольцо.

«Я очень сожалею, но Пит сильно поторопился с этим кольцом. Но тем сильнее оказалась его душевная рана, когда я сказала, что мы больше не можем быть вместе»,

- вспоминает Ким.

Тем не менее, несмотря на такое решение возлюбленной, Дэвидсон не стал закатывать скандала и что еще ценнее, не стал выносить свою обиду в публичную плоскость. И Кардашьян это оценила

«Он очень хороший человек. Он самый милый из тех, кто когда-то был рядом. Надеюсь, мы сможет быть друзьями», - заявила знаменитость.

Звёзды,Пит Дэвидсон,КИМ КАРДАШЬЯН,
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