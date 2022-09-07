Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
3 часа назад

Бывшая жена Майкла Джексона сделала неожиданное признание

Мария Иглина

Бывшая супруга Майкла Джексона Дебби Роу сделала неожиданное признание в эфире нового документального фильма Fox TV TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

Так, женщина призналась, что была в курсе зависимости ее мужа от сильнодействующих анестетиков. И при этом Дебби Роу никак ему не помогла.

Она также, как бывшая медсестра, понимала, что лечащий врач музыканта Арнольд Кляйн выписывал ему слишком большие дозы препаратов, и в этом она не стала мешать.

В фильме Роу заявила, что очень сожалеет и будет жалеть об этом всю жизнь.

Ранее Харламов высказался о бывших женах.

Звёзды,Видео,Майкл Джексон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители