Бывшая жена Майкла Джексона сделала неожиданное признание

Бывшая супруга Майкла Джексона Дебби Роу сделала неожиданное признание в эфире нового документального фильма Fox TV TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

Так, женщина призналась, что была в курсе зависимости ее мужа от сильнодействующих анестетиков. И при этом Дебби Роу никак ему не помогла.

Она также, как бывшая медсестра, понимала, что лечащий врач музыканта Арнольд Кляйн выписывал ему слишком большие дозы препаратов, и в этом она не стала мешать.

В фильме Роу заявила, что очень сожалеет и будет жалеть об этом всю жизнь.