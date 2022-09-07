Какие знаменитые родственники помогли нынешним звездам добиться успеха

Недавно Super уже писал про феномен nepo-babies. Но тема стара как мир: во все времена роли и выгодные контракты часто доставались людям, которым повезло родиться в известной семье. Копнули глубже и изъяли на свет божий чуть менее очевидных наследников звездного капитала.

Фото: Super.ru Super.ru

Лайза Миннелли

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Лайза Миннелли впервые появилась на экране, когда ей едва исполнилось три года. Дебют состоялся в мюзикле «Старым добрым летом», где главную роль исполнила мать будущей звезды — голливудская актриса и певица Джуди Гарленд. Позднее Лайза много раз выступала вместе с матерью, которая активно приписывала себе все заслуги в успехах дочери. В 19 лет, когда Миннелли получила премию «Тони» за свою роль в бродвейской постановке «Флора — красная угроза», Гарленд заявила: «Я ее мать, ее вдохновение и, черт возьми, мотивация». Сама Лайза рассказывала, что режиссеры и продюсеры действительно были заинтересованы в наследнице великой Джуди Гарленд, но она всего добилась сама.

Кэрри Фишер

Кэрри Фишер, прославившаяся ролью принцессы Леи из франшизы «Звездные войны», в реальной жизни тоже была принцессой — только голливудской. Она родилась в семье актрисы Дебби Рейнольдс и певца Эдди Фишера, из-за чего цинично называла себя «продуктом голливудского скрещивания». «Когда две знаменитости «спариваются», рождается кто-то вроде меня», — шутила Фишер. Заметную роль в ее карьере сыграла мать, вместе с которой Кэрри впервые сыграла в бродвейской постановке «Ирэн». Рейнольдс пыталась контролировать карьеру дочери и требовала, чтобы к Кэрри — начинающей актрисе — относились как к звезде из А-списка.

С подобным в 1976 году столкнулся Джордж Лукас, когда утвердил Фишер на роль принцессы Леи в фильме «Звездные войны: Новая надежда». Бюджет картины был небольшим, съемочная группа старалась экономить, поэтому по просьбе режиссера каст передвигался на автобусах. Это показалось Рейнольдс оскорбительным, о чем она тут же заявила Лукасу в телефонном разговоре. Кэрри услышала разговор из соседней комнаты, выхватила у матери трубку и коротко сказала ей: «Отвали». Позднее она рассказывала, что опека и популярность родительницы часто мешали ее работе.

Николас Кейдж

Племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, кинодинастия которого насчитывает добрый десяток голливудских звезд. Свою настоящую фамилию Николас сменил в самом начале карьеры на псевдоним для того, чтобы максимально дистанцироваться от известного родственника, но при этом снимался в его фильмах.

Тогда Кейдж появился в картинах «Бойцовая рыбка» и «Клуб “Коттон”», а еще просился в каст «Крестного отца 3» на роль Винсента Корлеоне. Когда Коппола готовился к съемкам, Николас позвонил ему со словами: «Я думаю, что должен сняться в твоем фильме, дядя». В итоге роль отдали Энди Гарсиа, который получил за нее номинацию на «Оскар». Сам фильм признали худшим в трилогии.

Гвинет Пэлтроу

Актрису и велнес-коуча всего Голливуда Гвинет Пэлтроу с детства окружала голливудская элита. Ее отец Брюс Пэлтроу был продюсером и режиссером, мать Блайт Даннер активно снималась в кино. Да и крестным Гвинет стал не последний человек в индустрии: на эту роль родители выбрали режиссера Стивена Спилберга. На экране Пэлтроу впервые появилась в 1989 году в фильме High, который режиссировал ее отец. Роль осталась незамеченной, но уже через несколько лет Спилберг снял крестницу в своей картине «Капитан Крюк» вместе с Джулией Робертс и Дастином Хоффманом.

Сама Гвинет считает, что такие связи только усложняют карьерный путь. «Вам придется работать в два раза усерднее и быть в два раза лучше, потому что люди готовы всегда напомнить вам, что вы заняли свое место благодаря родителям», — говорит актриса.

Дрю Бэрримор

В семье Дрю Бэрримор актерское мастерство передавали по наследству. Ее прадед Моррис в XIX веке покорил Бродвей, бабушка Долорес получила звание «Богиня немого кино», а отец Джон снимался и в Голливуде, и в Европе. Без известных крестных в биографии Бэрримор тоже не обошлось: ими стали Софи Лорен и снова Стивен Спилберг. В 1982 году Дрю снялась в фильме Спилберга «Инопланетянин», после премьеры которого проснулась знаменитой. Потом были съемки в картинах «Воспламеняющая взглядом» и «Непримиримые противоречия», принесшие актрисе первые номинации. Однако киноуспехи вскоре затмили скандалы.

Из-за ранней славы Дрю столкнулась с наркотической зависимостью и ментальными проблемами: несколько раз, еще будучи несовершеннолетней, актриса пыталась покончить с собой. Масла в огонь подливали СМИ, которые фиксировали каждую вечеринку юной звезды и писали, что проблемы с веществами у нее начались еще в детстве: якобы в звездном семействе никто не занимался воспитанием наследницы. К счастью, Дрю удалось побороть аддикцию и продолжить карьеру.

Бен Стиллер

Сын известных комиков Джерри Стиллера и Энн Миры, в детстве Бен проводил много времени на съемочных площадках и дебютировал на телевидении в шоу «Кейт Макшейн», где главную роль сыграла его мама. Со временем они поменялись местами, и уже сам Стиллер, став известным актером, приглашал Энн в свои фильмы.

Бен уверен, что кумовства в Голливуде нет. Индустрия, по его мнению, подчиняется принципам меритократии, когда актеры и режиссеры получают работу в проектах благодаря своим способностям, а не происхождению. Примечательно, что заявил он об этом в споре, который разгорелся вокруг фильма The Rightway. Срежиссировала его дочь Стивена Спилберга Дестри по сценарию сына Стивена Кинга Оуэна, а главную роль сыграл Хоппер Пенн — наследник актера Шона Пенна.

Тори Спеллинг

Звезда главного молодежного сериала 1990-х годов «Беверли-Хиллз, 90210» никогда не скрывала, что получила роль благодаря кумовству. Отец Тори — медиамагнат Аарон Спеллинг — продюсировал большинство телехитов ушедшей эпохи: «Твин Пикс», «Зачарованные» и «Саванна». Когда его назначили продюсером «Беверли-Хиллз, 90210», Тори, которая до этого появлялась в других проектах отца, получила роль Донны Мартин. По ее наводке в проект попала и Шэннен Доэрти: именно Тори посоветовала Аарону пригласить начинающую актрису на роль Бренды Уолш. Правда, в 2015 году Спеллинг призналась, что Доэрти покинула проект по ее же инициативе: Тори рассказала отцу, что Шэннен не ладит с их коллегой Дженни Гарт, после чего сотрудничество с актрисой прекратили.

Зои Кравиц

«Я была невероятно привилегирована», — вспоминала о старте своей карьеры Зои Кравиц. Будучи дочерью певца Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне, Зои признает, что с легкостью нашла агента и получила первые роли благодаря своему происхождению. Вместе с популярностью пришел и синдром самозванца: актриса долгое время думала, что ее успех обусловлен родословной, а не талантом. Сейчас Зои постоянно напоминает себе, что за каждой ролью стоит усердная работа, благодаря которой она заняла свое место в киноиндустрии.

Майя Хоук

Майя Хоук — исполнительница роли саркастичной Робин Бакли из сериала «Очень странные дела» — родилась в браке Умы Турман и Итана Хоука. До популярности, которую ей принесла роль, Майя засветилась и в других проектах: снималась вместе с отцом в шоу «Птица доброго господа», а заодно появилась в последнем на сегодня фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Работа с Тарантино когда-то прославила Уму Турман, поэтому и появление ее дочери в страшной сказке о Голливуде 1960-х мало удивило зрителей.

Майя благодарит родителей за то, что они облегчили ее путь в киноиндустрию. Особенно старается Итан Хоук. По словам актрисы, отец помогает ей попасть на прослушивания. При этом актриса трезво оценивает свои возможности: «Я получу пару шансов за счет имен родителей, а если облажаюсь, то меня вышвырнут из королевства. Так что я стараюсь не лажать».

Мод Апатоу

Если Майю Хоук прославили «Очень странные дела», то Мод Апатоу получила свою минуту славы в сериале «Эйфория». Дочери известного голливудского режиссера Джадда Апатоу досталась роль Лекси Говард — незаметной школьницы, которая стала одной из главных героинь последнего сезона. «Эйфория» далеко не первая работа Мод в кино: она много снималась в комедиях своего отца (иногда вместе с матерью Лесли Манн), что провоцировало очередные пересуды о непотизме в индустрии. Сам режиссер выбор каста объясняет очень просто: «Как и любой родитель, я считаю, что за моими детьми наблюдать веселее, чем за чужими».

Лили Коллинз

Карьера Лили Коллинз началась с диснеевского мультфильма «Тарзан» 1999 года, где она озвучила одну из обезьян. Такую возможность будущая звезда сериала «Эмили в Париже» получила благодаря отцу — известному музыканту Филу Коллинзу, который написал саундтрек к мультфильму (и получил за него «Оскар»). Сниматься в кино Лили начала в 2000-е годы и сразу столкнулась с насмешками из-за своего происхождения. «Когда я впервые встретилась с агентами, они спросили: «Ну что делает тебя такой особенной? Все в Лос-Анджелесе двоюродные братья или чьи-то дочери». Поначалу это было самое интересное во мне», — вспоминала Коллинз.

Маргарет Куэлли

Маргарет Куэлли во многом повторила карьерный путь своей матери — актрисы Энди Макдауэлл. Та в молодости работала моделью, и Маргарет тоже дебютировала в модной индустрии: делала показы Chanel и Valentino, снималась для Vogue и Interview. В кинобизнес Куэлли ворвалась в 2013 году, сыграв небольшую роль в фильме «Пало-Альто». Помимо нее в съемочной команде были и другие наследницы голливудских династий: режиссерское кресло заняла внучка Фрэнсиса Форда Копполы Джиа, а главную роль сыграла племянница Джулии Робертс Эмма. Свое происхождение и его влияние на карьеру Маргарет предпочитает не обсуждать, хотя в социальных сетях ее уже нарекли представительницей нового поколения непотизма в Голливуде.

Кендалл Дженнер

Перечислять могущественных родственников Кендалл можно долго: она представительница клана Кардашьян-Дженнер, где звездами становятся, кажется, с пеленок. Мир узнал про Кендалл еще в нулевые, когда стартовало реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Судьба младшей сестры Ким девушку не устраивала, и она решила покорить фэшн-индустрию, став к 2017 году самой высокооплачиваемой моделью в мире: тогда ее годовой доход от съемок и показов оценили в 22 млн долларов. Кендалл говорит, что шоу «Семейство Кардашьян» обеспечило ее фанбазой и узнаваемостью, но сыграло незначительную роль в модельной карьере. «Я делала все, чтобы добраться до модельного уровня, на котором сейчас нахожусь. Я ходила на каждый кастинг, бегала по Нью-Йорку и всей Европе, чтобы найти работу и пробиться», — вспоминает Кендалл.

Лили-Роуз Депп