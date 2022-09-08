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26 минут назад

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс пережила два выкидыша

WMJ.ru

Актриса дала откровенное интервью журналу Vogue.

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс пережила два выкидыша
Фото: WMJWMJ

Как сообщает Vogue, впервые Дженнифер Лоуренс забеременела в 20 лет и собиралась сделать аборт. Но, прежде чем девушка успела пройти процедуру, в Монреале у звезды случился выкидыш. Вторая беременность случилась в 2020 году, во время съемок в комедии «Не смотрите наверх». Попытка выносить малыша закончилась неудачей, и Дженнифер Лоуренс пришлось пройти хирургическую процедуру по удалению тканей из матки.

В феврале 2022 года голливудская актриса и обладательница премии «Оскар» родила малыша в одной из частных клиник Лос-Анджелеса.

Лоуренс и Марони познакомились в 2018 году, а уже в 2019-м объявили о своей помолвке. В октябре того же года влюбленные сыграли свадьбу в настоящем замке. Напомним, что Кук далек от мира шоу-бизнеса и работает директором в художественной галерее.

Звёзды,Дженнифер Лоуренс,
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