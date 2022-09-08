Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс пережила два выкидыша

Актриса дала откровенное интервью журналу Vogue.

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Как сообщает Vogue, впервые Дженнифер Лоуренс забеременела в 20 лет и собиралась сделать аборт. Но, прежде чем девушка успела пройти процедуру, в Монреале у звезды случился выкидыш. Вторая беременность случилась в 2020 году, во время съемок в комедии «Не смотрите наверх». Попытка выносить малыша закончилась неудачей, и Дженнифер Лоуренс пришлось пройти хирургическую процедуру по удалению тканей из матки.

В феврале 2022 года голливудская актриса и обладательница премии «Оскар» родила малыша в одной из частных клиник Лос-Анджелеса.