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3 часа назад

«Женятся громко, разводятся тихо»: 5 роскошных свадеб знаменитостей, которые в итоге расстались

Super.ru

Роковая статистика разводов не обходит стороной союзы селебрити: нередко после громкой церемонии следуют новости о расставании пар. Вспомнили самые пышные свадьбы знаменитостей, которые вскоре развелись.

«Женятся громко, разводятся тихо»
Фото: Super.ruSuper.ru

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Видео дня

Одна из самых красивых пар Голливуда прожила в браке пять лет. Их свадьба состоялась в июле 2000 года в Малибу, где они арендовали 2 гектара земли на скале с видом на Тихий океан. Среди гостей были Кортни Кокс, Мэттью Перри, Камерон Диаз, Сальма Хайек, Эд Нортон и не только. Территорию украшали 50 тысяч цветов, бюджет свадьбы составил миллион долларов, 100 тысяч из которых ушли на безопасность и конфиденциальность церемонии. Но папарацци забрались слишком высоко — в таблоиды все же попали снимки, сделанные с вертолета.

Кети Топурия и Лев Гейхман

Солистка «А-Студио» выходила замуж в день своего 27-летия — 9 сентября 2013-го. Жених певицы — бизнесмен Лев Гейхман — арендовал концертный зал Barvikha Luxury Village под 200 гостей. Прилетевших из Грузии родственников и друзей Кети разместили в роскошном отеле Ritz Carlton напротив Кремля. На свадьбе должен был появиться Крейг Дэвид, но его выступление по какой-то причине не состоялось. Торжество вели Максим Галкин и Алексей Чумаков, а среди гостей были едва ли не все главные лица российского шоу-бизнеса: Алла Пугачева, Тина Канделаки, Лера Кудрявцева, Яна Рудковская, Алсу, Юлия Ковальчук, Владимир Пресняков, Виктория Лопырева и другие. Брак Льва и Кети распался спустя четыре года.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

В момент, когда состоялась эта свадьба, королева Инстаграма* Ким Кардашьян была на пике своей популярности. Уэст потратил на церемонию по разным подсчетам от 3 до 5 миллионов долларов. Праздник начался в Париже, где пара обручилась, после чего частные джеты доставили гостей до места главной церемонии — в крепость XVI века форд Ди Бельведер во Флоренции. Аренда форда обошлась паре в 400 тысяч долларов. Немалый бюджет ушел и на гонорары артистов: перед гостями выступали Андреа Бочелли, Лана Дель Рей и Джон Ледженд. Ким и Канье развелись в начале 2022 года после восьми лет брака.

Надежда Оболенцева и Айрат Исхаков

В 2014 году вся светская Москва гуляла на свадьбе it-girl Надежды Оболенцевой и бизнесмена Айрата Исхакова на озере Комо. Тогда в Италии собралось 130 гостей, в числе которых были семья Юдашкиных, Ксения Сухинова, Валерий Сюткин, Глюкоза и многие другие. Вел свадьбу Иван Ургант, на сцене выступили Эрос Рамазотти, Сергей Шнуров и группа «Мумий Тролль». На невесте было платье Dolce&Gabbana Alta Moda, свадебный же торт изготовили в одной из самых дорогих итальянских кондитерских — Sant Ambroeus. Красивая сказка кончилась спустя три года: Исхаков подал на развод и потребовал у бывшей вернуть ему 900 тысяч долларов, которые он перечислил на ее счет во время брака.

Принц Чарльз и леди Диана

Чарльз и Диана поженились в 1981 году. За свадьбой наблюдали 750 миллионов зрителей по всему миру, а британская корона потратила на церемонию рекордную сумму. По подсчетам СМИ, речь идет о 30 миллионах фунтов, что по нынешним меркам равно 140 миллионам долларов. В процессии было задействовано более 6 тысяч полицейских, которые контролировали 600-тысячную толпу британцев на улицах Лондона. Непосредственными гостями мероприятия стали 3,5 тысячи человек. В их число попали монаршие семьи Бельгии, Дании, Иордании, Монако, Норвегии, Швеции, Японии, Таиланда и не только. Диана и Чарльз развелись в 1995 году, хотя их брак был разрушен задолго до этого.

* Запрещен в РФ

Звёзды,Айрат Исхаков,Лев Гейхман,Надежда Оболенцева,Мэттью Перри,Джон Ледженд,Лана Дель Рей,Кортни Кокс,Юлия Ковальчук,Алексей Чумаков,Максим Галкин,Иван Ургант,Чарльз Виндзор,Тина Канделаки,Андреа Бочелли,Брэд Питт,Сальма Хайек,Яна Рудковская,Владимир Пресняков,Алла Пугачева,Валерий Сюткин,Сергей Шнуров,Виктория Лопырева,КИМ КАРДАШЬЯН,Дженнифер Энистон,Лера Кудрявцева,Ford,
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