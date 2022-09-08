Муцениеце не стала скрывать от детей развод с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что не стала скрывать от детей развод с коллегой Павлом Прилучным. Пара воспитывает дочь Мию и сына Тимофея.
«Я решила ничего не придумывать и честно сказала, что мы с папой больше не можем жить вместе, потому что мы все время ругаемся и намного лучше для всех будет, если мы будем жить отдельно», - рассказала Агата Муцениеце на YouTube-шоу «Вместе».
Актриса в беседе с Мией и Тимофеем подчеркнула, что после развода она и Павел будут «счастливее в 500 раз», также счастливее станут они, дети, потому что «будет больше подарков».
По словам Агаты, она стремится к честности в отношении детей. Аналогичного подход придерживалась ее мама, когда скончался отец актрисы.
«Я пошла по стопам мамы – она не придумала ничего и просто сказала: «Папа умер». И мы такие: «Что?». Она говорит: «Да, умер, в среду похороны, пойдем». И мы ходили на похороны», – вспомнила Муцениеце.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке девять лет, их развод сопровождался многочисленными скандалами. На днях звезда «Мажора» женился во второй раз на Зепюр Брутян.