Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
1 час назад

Агата Муцениеце не стала скрывать от детей развод с Павлом Прилучным

runews24.ruиещё 2

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что не стала скрывать от детей развод с коллегой Павлом Прилучным. Пара воспитывает дочь Мию и сына Тимофея.

Муцениеце не стала скрывать от детей развод с Прилучным
Фото: runews24runews24

«Я решила ничего не придумывать и честно сказала, что мы с папой больше не можем жить вместе, потому что мы все время ругаемся и намного лучше для всех будет, если мы будем жить отдельно», - рассказала Агата Муцениеце на YouTube-шоу «Вместе».

Актриса в беседе с Мией и Тимофеем подчеркнула, что после развода она и Павел будут «счастливее в 500 раз», также счастливее станут они, дети, потому что «будет больше подарков».

По словам Агаты, она стремится к честности в отношении детей. Аналогичного подход придерживалась ее мама, когда скончался отец актрисы.

«Я пошла по стопам мамы – она не придумала ничего и просто сказала: «Папа умер». И мы такие: «Что?». Она говорит: «Да, умер, в среду похороны, пойдем». И мы ходили на похороны», – вспомнила Муцениеце.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке девять лет, их развод сопровождался многочисленными скандалами. На днях звезда «Мажора» женился во второй раз на Зепюр Брутян.

Звёзды,Агата Муцениеце,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители