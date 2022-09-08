Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
2 часа назад

Рита Дакота раскрыла правду о второй беременности

WomanHit.ruиещё 1

Исполнительница уже воспитывает дочь Мию.

Рита Дакота раскрыла правду о второй беременности
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Певица Рита Дакота недавно опубликовала в своем блоге ролик, который спровоцировал слухи о ее беременности. На видео бойфренд знаменитости Федор Белогай обнимает возлюбленную, держа свою руку на ее животе.

После этого поклонники Дакоты стали интересоваться у нее, правда ли, что она ждет второго ребенка. И спустя время артистка решила рассказать всю правду о своем положении.

«Это настоящая проблема, учитывая, что Федя только с Бали, и мы не виделись три месяца» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила исполнительница.

«Вот до чего медитации доводят, просто силой мысли», «Беременна свежей ипишечкой, получается», — пошутили подписчики Дакоты.

Напомним, у Риты уже есть дочь Мия. Ее отцом является певец Влад Соколовский. Знаменитсоти расстались спустя три года брака. Недавно у артиста родился сын Дэвид от избранницы Ангелины Сурковой.

Звёзды,Рита Дакота,Влад Соколовский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители