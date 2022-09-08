Рита Дакота раскрыла правду о второй беременности

Исполнительница уже воспитывает дочь Мию.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Певица Рита Дакота недавно опубликовала в своем блоге ролик, который спровоцировал слухи о ее беременности. На видео бойфренд знаменитости Федор Белогай обнимает возлюбленную, держа свою руку на ее животе.

После этого поклонники Дакоты стали интересоваться у нее, правда ли, что она ждет второго ребенка. И спустя время артистка решила рассказать всю правду о своем положении.

«Это настоящая проблема, учитывая, что Федя только с Бали, и мы не виделись три месяца» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила исполнительница.

«Вот до чего медитации доводят, просто силой мысли», «Беременна свежей ипишечкой, получается», — пошутили подписчики Дакоты.