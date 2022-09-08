Понарошку рассказала о чувствах во время развода с бывшим мужем

«Верните все обратно, мне страшно, это неправильно, я так не хочу! А мы думаем: ооо, кака любовь! Ну раз так больно, то точно же любовь, судьба! Надо срочно склеить все, что разбито, суперклеем, замазать трещины герметиком и молиться, чтобы не развалилось», — рассказала она.