Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
1 час назад

Ирена Понарошку рассказала о чувствах во время развода с бывшим супругом

Слово и Дело

Телеведущая Ирена Понарошку спустя два года решила раскрыть правду о том, что чувствовала в период развода. Об этом она рассказала в соцсетях.

Понарошку рассказала о чувствах во время развода с бывшим мужем
Фото: Слово и делоСлово и дело

Понарошку и диджей Александр Лист развелись после десяти лет отношений. Мужчина публично обвинял экс-супругу в предательстве и корысти, а сама она предпочитала молчать.

«Верните все обратно, мне страшно, это неправильно, я так не хочу! А мы думаем: ооо, кака любовь! Ну раз так больно, то точно же любовь, судьба! Надо срочно склеить все, что разбито, суперклеем, замазать трещины герметиком и молиться, чтобы не развалилось», — рассказала она.

Понарошку при этом не стала скрывать, что ощущала в тот период дикую душевную боль. Позже она смогла с ней справиться. Телеведущая указала, что ей стало легче, когда она нашла научное обоснование — крушение динамических стереотипов.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители