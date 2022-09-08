Понарошку рассказала о чувствах во время развода с бывшим мужем

Телеведущая Ирена Понарошку спустя два года решила раскрыть правду о том, что чувствовала в период развода. Об этом она рассказала в соцсетях.
Понарошку и диджей Александр Лист развелись после десяти лет отношений. Мужчина публично обвинял экс-супругу в предательстве и корысти, а сама она предпочитала молчать.
«Верните все обратно, мне страшно, это неправильно, я так не хочу! А мы думаем: ооо, кака любовь! Ну раз так больно, то точно же любовь, судьба! Надо срочно склеить все, что разбито, суперклеем, замазать трещины герметиком и молиться, чтобы не развалилось», — рассказала она.
Понарошку при этом не стала скрывать, что ощущала в тот период дикую душевную боль. Позже она смогла с ней справиться. Телеведущая указала, что ей стало легче, когда она нашла научное обоснование — крушение динамических стереотипов.