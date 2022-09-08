Николас Кейдж стал отцом в третий раз

«Мои мальчики выросли, и я скучаю по магазинам игрушек. Я скучаю по пению колыбельных и покачиванию в кресле-качалке», — признавался совсем недавно голливудский актер, звезда фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта». — Я с нетерпением жду возможности вернуться к этому». Ну вот это и случилось. Поздравляем!