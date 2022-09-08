Николас Кейдж стал отцом в третий раз

58-летний голливудский актер Николас Кейдж и его супруга — 27-летняя хухожница Рико Шибата — стали родителями. 7 сентября в Лос-Анджелесе у пары родилась дочь, которую назвали Августа Франческа Коппола. Издание People сообщает, что мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.
Августа Франческа Коппола — первый ребенок Рико и третий ребенок Кейджа, у актера есть сыновья Кал-Эла, 16 лет, и Уэстон, 31 год, от предыдущих отношений.
«Мои мальчики выросли, и я скучаю по магазинам игрушек. Я скучаю по пению колыбельных и покачиванию в кресле-качалке», — признавался совсем недавно голливудский актер, звезда фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта». — Я с нетерпением жду возможности вернуться к этому». Ну вот это и случилось. Поздравляем!
Напомним, Кейдж женат в пятый раз. Обладатель «Оскара» связал себя узами брака с Рико во время скромной свадебной церемонии в отеле Wynn в Лас-Вегасе 16 февраля 2021 года.