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38 минут назад

Николас Кейдж стал отцом в третий раз

Super.ruиещё 1

58-летний голливудский актер Николас Кейдж и его супруга — 27-летняя хухожница Рико Шибата — стали родителями. 7 сентября в Лос-Анджелесе у пары родилась дочь, которую назвали Августа Франческа Коппола. Издание People сообщает, что мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Николас Кейдж стал отцом в третий раз
Фото: Super.ruSuper.ru

Августа Франческа Коппола — первый ребенок Рико и третий ребенок Кейджа, у актера есть сыновья Кал-Эла, 16 лет, и Уэстон, 31 год, от предыдущих отношений.

«Мои мальчики выросли, и я скучаю по магазинам игрушек. Я скучаю по пению колыбельных и покачиванию в кресле-качалке», — признавался совсем недавно голливудский актер, звезда фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта». — Я с нетерпением жду возможности вернуться к этому». Ну вот это и случилось. Поздравляем!

Напомним, Кейдж женат в пятый раз. Обладатель «Оскара» связал себя узами брака с Рико во время скромной свадебной церемонии в отеле Wynn в Лас-Вегасе 16 февраля 2021 года.

Звёзды,Николас Кейдж,
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