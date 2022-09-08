Седокова рассказала, что помогло ей справиться с перееданием

Анна Седокова после шейминга в Сети активно худеет. Вчера она призналась, что раньше у нее было нездоровое отношение к еде. Проще говоря, певица страдала обжорством и страстью к спагетти и булочкам. Экс-солистка группы «ВИА Гра» поведала подписчикам, что пагубную привычку наконец поборола и теперь чувствует себя победительницей. Не спортом единым, так сказать. Однажды Седокова проснулась, подошла к зеркалу и спросила себя: «Кто сильнее, я или еда?». На тот момент получалось, что сильнее спагетти. «И тогда я пошла на принцип и подумала: «Неужели кто-то может мной управлять? Никому из сильнейших мира это не удалось, а у пельменей получилось?».

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Тут-то и пришли на помощь заветы всенародно любимого психолога Михаила Лабковского: чтобы перестать что-то делать, нужно не запретить себе это, а просто разлюбить занятие. «Пока вы думаете, что еда — единственная радость вашей жизни вечером после работы, вы не перестанете есть много и неполезно», — поняла Седокова и тут же начала применять теорию на практике. И, о чудо, охладела к еде (вернее, к ее приему 4 раза в день), полюбив при этом сам процесс ее ожидания.

«Я просто заменила одну привычку другой. Теперь я ем один раз, но очень и очень вкусно. Поэтому смакую часы ожидания перед обедом: вечером в подробностях представляю, что я буду есть и в какой ресторан пойду, мысленно воспроизвожу вкус блюда. Ну или просто медитативно выбираю в онлайн-магазине продукты с вечера и кладу в корзину».