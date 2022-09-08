64-летняя Мадонна кардинально сменила имидж и стала рыжей

Американская поп-исполнительница Мадонна покрасила волосы в рыжий цвет. Результатом преображения она похвасталась перед поклонниками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

64-летняя Мадонна опубликовала в личном блоге серию фотографий, на которых предстала в новом имидже. Певица сменила прическу: последние три недели она носила каре с челкой и розовый цвет, а теперь перекрасилась в рыжий и нарастила волосы до пояса.

Фанаты Мадонны оценили ее преображение. «Этот цвет волос тебе идет», «Обожаю этот образ. Брови из 70-х, рыжие волосы...», «Новый цвет волос? И он мне очень нравится!», — писали поклонники в комментариях.

В последнее время в СМИ обсуждают новый роман звезды. По данным западных таблоидов, 64-летняя Мадонна встречается с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Со своим предыдущим бойфрендом, 27-летним Ахламаликом Уильямсом, исполнительница рассталась в апреле этого года. Они были вместе около трех лет.