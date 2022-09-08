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13 часов назад

Все в шоке, каким красавцем вырос старший сын Джуда Лоу

Super.ru

Благодаря видео рекламной кампании мужской одежды Brioni мы можем насладиться совместными кадрами британского актера Джуда Лоу и его старшего сына от Сэди Фрост Рафферти. В этом году они стали амбассадорами бренда и представляют уже вторую коллекцию. Удивительно, как 25-летний Рафферти похож на своего звездного папу: не только внешне, но и по энергетике. «У них обоих сильный личный стиль и естественный шарм», — говорит о парочке главный исполнительный директор Brioni Мехди Бенабаджи. И мы с ним полностью согласны.

Все в шоке, каким красавцем вырос старший сын Джуда Лоу
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

В профессиональном плане мальчик тоже пошел по стопам отца: Рафферти — актер и снимался вместе с Джудом в фильме «Афера Оливера Твиста» в главной роли! Также старший сын «молодого папы» занимается моделингом (впервые вышел на подиум в 18 лет) и музыкой: Рафф играет на фортепиано, барабанах и гитаре. О личной жизни молодого человека известно мало. Разве что пару лет назад ходили слухи о его непродолжительном романе с певицей Ритой Орой. Уверены, в скором времени мы еще услышим немало интересного о его творческих и личных победах — в конце концов, Рафферти в октябре исполнится всего-то 26 лет. Да и с таким звездным папой остаться незамеченным сложно.

Super.ru
Звёзды,Джуд Лоу,
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