Яна Рудковская раскрыла настоящий возраст после обвинений

Российская телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст после критики блогера Миланы Тюльпановой. В своем Telegram-канале она показала свидетельство о рождении и студенческий билет.

"Надо обязательно сделать передачу на одном из лучших телевизионных каналов нашей страны с моими одноклассниками и моими учителями",

— заявила Рудковская.

Так, в свидетельстве о рождении продюсера написано, что она родилась в 1975 году, сейчас ей 47 лет.

Некоторое время назад Тюльпанова заявила, что Яне Рудковской не может быть меньше 50 лет.