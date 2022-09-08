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12 часов назад

Яна Рудковская раскрыла настоящий возраст после обвинений

Мария Иглина

Российская телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст после критики блогера Миланы Тюльпановой. В своем Telegram-канале она показала свидетельство о рождении и студенческий билет.

"Надо обязательно сделать передачу на одном из лучших телевизионных каналов нашей страны с моими одноклассниками и моими учителями",

— заявила Рудковская.

Так, в свидетельстве о рождении продюсера написано, что она родилась в 1975 году, сейчас ей 47 лет.

Некоторое время назад Тюльпанова заявила, что Яне Рудковской не может быть меньше 50 лет.

Ранее Водонаева решила сама жить в купленной для кота квартире.

Звёзды,Видео,Милана Тюльпанова,Яна Рудковская,
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