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9 часов назад

Шаляпин признался, что дружил со Светланой Светличной

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин в интервью Алене Жигаловой признался, что за ним закрепилась слава обольстителя пенсионерок после дружбы с актрисой Светланой Светличной.

Шаляпин признался, что дружил со Светличной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он посмотрел фильм «Стряпуха» с участием Светличной, и Шаляпину очень понравилась актриса. Спустя несколько недель они познакомились на мероприятии и начали дружить. Знаменитости бывали друг у друга в гостях и тесно общались. Поэтому, рассказал певец, в СМИ начали появляться слухи об их якобы романе.

Он отметил, что был не против пропиариться на фейковом романе с пожилой актрисой. Однако, по словам Шаляпина, Светличная была против такого хайпа. Она упрекнула артиста в том, что он хочет стать популярным благодаря их якобы романтическим отношениям.

Ранее Шаляпин ответил на обвинения в геронтофилии.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
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