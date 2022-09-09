Елизавета II: редкие фото самой влиятельной женщины эпохи

Сегодня «рухнул Лондонский мост» — на 97-м году жизни не стало королевы Елизаветы II. Последние месяцы весь мир переживал за здоровье самой известной женщины планеты.
Икона стиля, любительница корги и лошадей, мама и бабушка — вспоминаем лучшие и мудрейшие цитаты королевы Великобритании, а также яркие моменты из ее жизни, запечатленные на фото.
«Я не веду вас в бой и не пишу законы. Но я еще на что-то способна. Я могу отдать свое сердце и свою преданность этим старым островам и народу Соединенного Королевства»
— Из рождественского обращения в 1957 году.
«Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Никто из нас не обладает монополией на мудрость»
— Из рождественского обращения в 1991 году.
«Хотя иногда мы бываем способны на милосердные поступки, история учит нас, что часто нас приходится спасать от нас самих — от собственного безрассудства и жадности»
— Из рождественского обращения в 2011 году.
Недатированное рождественское фото.
Принцесса Елизавета после церемонии вручения знамен в 1947 году.
«Я не знаю единой формулы успеха, но с годами я поняла, что некоторые атрибуты лидерства универсальны и нужно объединять свои усилия, таланты, идеи и вдохновение, чтобы работать сообща»
Королева на банкете в честь ее с принцем Филиппом визита в Пекин.
1965 год: королева Елизавета II и принц Филипп со своими детьми (справа налево): Принц Уэльский Чарльз, принц Эндрю, принц Эдуард и принцесса Анна на праздновании 39-летия королевы в Виндзоре
«Я являюсь первым монархом Великобритании, находящимся с визитом в Москве. Вы [Борис Ельцин] — первый президент независимой России. За нашей спиной остались сложные исторические события, но то, что мы сегодня скажем нашим народам, просто и важно: в будущем мы будем работать вместе, вместе мы построим лучшее будущее. Я мечтаю, чтобы ваши и наши дети могли унаследовать мир, пригодный для совместной жизни, свободной и мирной»
— во время визита в Москву.
«Даже в самые темные времена все еще есть надежда на новый рассвет»
— Из рождественского обращения в 2020 году.
Елизавета II во время визита в Мексику, 1975 год.
«Ни одна возрастная группа не обладает монополией на мудрость, и я действительно думаю, что молодые иногда могут быть мудрее нас. Но чем старше я становлюсь, тем больше я осознаю трудности, с которыми приходится сталкиваться молодым людям, когда они учатся жить в современном мире»
— Из рождественского обращения 1998.
«Когда жизнь начинает казаться тяжелой, отважные не ложатся, принимая поражение; вместо этого они еще более полны решимости бороться за лучшее будущее»
— Из рождественского обращения 2008.
«Мой муж — моя сила на протяжении всех этих лет, и я в долгу перед ним»
— Елизавета II.
Елизавета II за рулем.
«Печаль — это цена, которую мы платим за любовь»
— Из послания в связи с терактами 2001 года.
«Как бы темна ни была смерть, особенно для тех, кто страдает от горя, свет и жизнь сильнее»
— из обращения в связи с Пасхой 2020 года.