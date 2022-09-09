Елизавета II: редкие фото самой влиятельной женщины эпохи

«Я являюсь первым монархом Великобритании, находящимся с визитом в Москве. Вы [Борис Ельцин] — первый президент независимой России. За нашей спиной остались сложные исторические события, но то, что мы сегодня скажем нашим народам, просто и важно: в будущем мы будем работать вместе, вместе мы построим лучшее будущее. Я мечтаю, чтобы ваши и наши дети могли унаследовать мир, пригодный для совместной жизни, свободной и мирной»