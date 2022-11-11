Счастье после 50: личная жизнь Барбары Стрейзанд

Барбара Стрейзанд построила ошеломительную карьеру: оскароносная актриса, триумфатор премии “Грэмми”, певица, композитор, режиссер, продюсер. Кроме того, в свои 80 лет она не только всемирно известная голливудская звезда, но и любимая женщина. “Рамблер” расскажет, насколько долгим был ее путь к счастью.

Барбару Стрейзанд называют одной из самых неординарных представительниц шоу-бизнеса. Ее необычная внешность и тот факт, что она никогда не училась ни пению, ни актерскому мастерству, не вписывались в стандарты фабрики грез. Но это не помешало бруклинской девчонке стать всемирно известной и покорить сердца самых красивых мужчин Голливуда, со многими из которых ей приписывали романы. И на самом деле ее личная жизнь была достаточно бурной, но свою вторую половину дива встретила только после 55 лет.

Первым мужем актрисы стал актер Эллиотт Гулд, с которым она познакомилась на репетиции “Смешной девчонки”. В него была влюблена вся женская половина труппы, но он обратил внимание на необычную Стрейзанд и вскоре сделал ей предложение. Брак распался через девять лет, несмотря на рождение сына Джейсона.

Отношения с продюсером и стилистом Джоном Питерсом продлились восемь лет. Джон оставил ради нее жену и маленьких детей. Но вскоре Барбара закрутила роман с красавцем премьер — министром Канады. Пьер Трюдо сделал предложение возлюбленной, но при подготовке к свадьбе Стрейзанд решила разорвать помолвку. Ее романы с Омаром Шарифом, Элвисом Пресли, Ричардом Гиром, Стивеном Спилбергом, Андреа Агасси длились недолго и заканчивались в основном по инициативе Барбары. К 50 годам она разочаровалась в мужчинах и решила поставить точку в личной жизни.