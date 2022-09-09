Питта засняли флиртующим с бывшей девушкой Бена Аффлека

Брэд Питт флиртовал с бывшей девушкой Бена Аффлека Аной де Армас в Венеции. Об этом сообщает Daily Mail. В минувший четверг, 8 сентября, в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля прошла премьера фильма "Блондинка" режиссера Эндрю Доминика.

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Мероприятие посетила Ана де Армас, исполнившая в картине роль Мэрилин Монро, а также Брэд Питт, выступивший в роли продюсера.

Ана де Армас вышла на красную ковровую дорожку в розовом платье Louis Vuitton с глубоким декольте, плиссированной юбкой и струящимся шлейфом, которое дополнила украшениями Messika. Брэд Питт, в свою очередь, появился в "псевдосмокинге" и кедах adidas.