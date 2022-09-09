Клава Кока впервые отменила концерты из-за болезни

У девушки ранее пропал голос. «Состояние уже лучше, но грустно, что пришлось отменить сегодня концерт впервые за много лет по состоянию здоровья. Так, лежу в основном, много думаю и планирую, когда надоедает лежать — собираю LEGO под винил и играю на пианино», — сообщила певица, опубликовав фотографии, сделанные во время медицинских процедуры. По ее словам, во время своего больничного она даже успела сочинить новую лирическую песню.