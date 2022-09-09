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3 часа назад

Клава Кока впервые отменила концерты из-за болезни

Газета.Ru

Певица Клава Кока в своем Telegram-канале рассказала, что ей пришлось временно отменить все выступления из-за болезни.

Клава Кока впервые отменила концерты из-за болезни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У девушки ранее пропал голос. «Состояние уже лучше, но грустно, что пришлось отменить сегодня концерт впервые за много лет по состоянию здоровья. Так, лежу в основном, много думаю и планирую, когда надоедает лежать — собираю LEGO под винил и играю на пианино», — сообщила певица, опубликовав фотографии, сделанные во время медицинских процедуры. По ее словам, во время своего больничного она даже успела сочинить новую лирическую песню.

Клава Кока также поблагодарила поклонников за поддержку и подарки. «Это очень греет! В такие моменты понимаешь, кому ты реально важен! Надоели уколы, таблы и ингаляции, но вроде осталось всего два дня. Завтра лечу в Челябинск на концерт, а пока еще сутки восстанавливаюсь. Берегите себя», — написала она.

Звёзды,Клава Кока,
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