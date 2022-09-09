Российская певица Ханна рассказала о переезде в Москву

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Павла Курьянова Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) рассказала о переезде в Москву в 15-летнем возрасте. Подробностями истории она поделилась в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, выпуск которого опубликован на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Певица рассказала, что жила в Чебоксарах, где занималась спортивно-бальными танцами, и мечтала, что однажды ее пригласят в Москву. Спустя время она переехала в столицу по предложению тренера Владимира Штоды, который заметил ее на сборах и нашел партнера из Томска.