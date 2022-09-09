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1 час назад

Российская певица Ханна рассказала о переезде в Москву

Lenta.ru

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Павла Курьянова Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) рассказала о переезде в Москву в 15-летнем возрасте. Подробностями истории она поделилась в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, выпуск которого опубликован на YouTube.

Российская певица Ханна рассказала о переезде в Москву
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Певица рассказала, что жила в Чебоксарах, где занималась спортивно-бальными танцами, и мечтала, что однажды ее пригласят в Москву. Спустя время она переехала в столицу по предложению тренера Владимира Штоды, который заметил ее на сборах и нашел партнера из Томска.

По словам Ханны, она жила в районе Бутово со своим партнером, еще одним мальчиком и его мамой, которая за ними присматривала. Певица отметила, что вскоре из-за тяжелого графика у нее начались проблемы со здоровьем. «Вся моя жизнь в Москве была — школа и тренировки. И ничего больше», — подчеркнула певица. Через год она вернулась домой и перестала заниматься танцами.

Звёзды,Павел Курьянов,Анна Иванова,
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