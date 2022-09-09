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1 час назад

Меган Маркл осудили за пост в память о Елизавете II

Мария Иглина

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл опубликовала на своем благотворительном сайте публикацию, посвященную шедшей из жизни королеве Великобритании Елизавете II. Однако многие осудили Маркл за то, что герцогиня скорбит онлайн.

Меган Маркл осудили за пост в память о Елизавете II
Фото: РамблерРамблер

"Лучше бы ничего не говорила!", "Какое лицемерие!", "Заставила королеву своими выходками переживать, а теперь соболезнует", "Не верю актрисе!",

— написали пользователи Сети.

Также Меган Маркл осудили за то, что она не приехала к королеве в Балморал после сообщений об ухудшении ее состояния.

Ранее стало известно, кто был с Елизаветой II в последние минуты.

Звёзды,Елизавета II,
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