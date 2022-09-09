Меган Маркл осудили за пост в память о Елизавете II

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл опубликовала на своем благотворительном сайте публикацию, посвященную шедшей из жизни королеве Великобритании Елизавете II. Однако многие осудили Маркл за то, что герцогиня скорбит онлайн.
"Лучше бы ничего не говорила!", "Какое лицемерие!", "Заставила королеву своими выходками переживать, а теперь соболезнует", "Не верю актрисе!",
— написали пользователи Сети.
Также Меган Маркл осудили за то, что она не приехала к королеве в Балморал после сообщений об ухудшении ее состояния.