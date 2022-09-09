Меган Маркл осудили за пост в память о Елизавете II

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл опубликовала на своем благотворительном сайте публикацию, посвященную шедшей из жизни королеве Великобритании Елизавете II . Однако многие осудили Маркл за то, что герцогиня скорбит онлайн.

"Лучше бы ничего не говорила!", "Какое лицемерие!", "Заставила королеву своими выходками переживать, а теперь соболезнует", "Не верю актрисе!",

Также Меган Маркл осудили за то, что она не приехала к королеве в Балморал после сообщений об ухудшении ее состояния.