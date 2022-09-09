Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
10 часов назад

«Это бунт»: психолог объяснила поведение дочерей Глюкозы

Вечерняя Москва

Недавно на светском мероприятии в Москве певица Глюкоза появилась вместе со своими дочерями в черных облегающих платьях, общественность посчитала, что несовершеннолетние дети одеты слишком откровенно. Психолог Ирена Сирма объяснила, чем обусловлено поведение девочек.

«Это бунт»: психолог объяснила поведение дочерей Глюкозы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Это девочки-подростки. Подростковый возраст — это бунт. Противопоставление себя социуму. Период проб и ошибок, сепарация с мамой, психологическое отделение от мамы. И здесь очень важно пройти этот возраст", — отметила она.

По словам психолога, надевая перчатки, платья с открытыми плечами, девочки тестируют свою женственность. При этом было бы неправильно, если бы они не проживали этот возраст сейчас, так как им бы пришлось это делать в более позднем возрасте.

При этом труднее всего матери девочек-подростков, а Глюкоза в свою очередь прекрасно с этим справляется, принимая индивидуальность девочек и ставя им границы.

Специалист подчеркнула, что если так вести себя с подростками и давать им свободу в самовыражении, то в будущем они будут уважать себя и свое мнение, передает Пятый канал.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители