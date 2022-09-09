«Это бунт»: психолог объяснила поведение дочерей Глюкозы

Недавно на светском мероприятии в Москве певица Глюкоза появилась вместе со своими дочерями в черных облегающих платьях, общественность посчитала, что несовершеннолетние дети одеты слишком откровенно. Психолог Ирена Сирма объяснила, чем обусловлено поведение девочек.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Это девочки-подростки. Подростковый возраст — это бунт. Противопоставление себя социуму. Период проб и ошибок, сепарация с мамой, психологическое отделение от мамы. И здесь очень важно пройти этот возраст", — отметила она.

По словам психолога, надевая перчатки, платья с открытыми плечами, девочки тестируют свою женственность. При этом было бы неправильно, если бы они не проживали этот возраст сейчас, так как им бы пришлось это делать в более позднем возрасте.

При этом труднее всего матери девочек-подростков, а Глюкоза в свою очередь прекрасно с этим справляется, принимая индивидуальность девочек и ставя им границы.