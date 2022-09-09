Шейк раскритиковали за "уставший" вид и неудачное платье

В минувший четверг, 8 сентября, Ирина Шейк была замечена на вечеринке в Нью-Йорке, которую также посетили Эльза Хоск , Сиара и другие звезды. Для выхода в свет супермодель выбрала черное платье с драпировкой и босоножки на шпильке, распустила волосы и сделала едва заметный макияж.

Не все оценили новый выход Ирины Шейк. В частности, под статьей на Daily Mail россиянку раскритиковали за «уставший» вид и неудачное платье, будто купленное в супермаркете. «Ирина от природы великолепна, но здесь выглядит немного уставшей и угрюмой», «Выглядит ужасно», «Уставший взгляд и мешки под глазами», «Точно не выспалась», «Выглядит на 55», «Как насчет расчески и помады?», «Ей нужно вздремнуть», «Выглядит так, будто купила платье в Walmart», — писали пользователи.