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11 часов назад

Шейк раскритиковали за "уставший" вид и неудачное платье

Газета.Ru

Российскую супермодель Ирину Шейк раскритиковали за уставший вид и неудачное платье. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Шейк раскритиковали за "уставший" вид и неудачное платье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 8 сентября, Ирина Шейк была замечена на вечеринке в Нью-Йорке, которую также посетили Эльза Хоск, Сиара и другие звезды. Для выхода в свет супермодель выбрала черное платье с драпировкой и босоножки на шпильке, распустила волосы и сделала едва заметный макияж.

Не все оценили новый выход Ирины Шейк. В частности, под статьей на Daily Mail россиянку раскритиковали за «уставший» вид и неудачное платье, будто купленное в супермаркете. «Ирина от природы великолепна, но здесь выглядит немного уставшей и угрюмой», «Выглядит ужасно», «Уставший взгляд и мешки под глазами», «Точно не выспалась», «Выглядит на 55», «Как насчет расчески и помады?», «Ей нужно вздремнуть», «Выглядит так, будто купила платье в Walmart», — писали пользователи.

Звёзды,Эльза Хоск,Сиара,Ирина Шейк,Wal-Mart Stores,
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