Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
10 часов назад

Стало известно, чем сейчас занимается Витас

Мария Иглина

Продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин рассказал, чем сейчас занимается артист. Подробностями он поделился в беседе с "Дни.ру".

По словам Пудовкина, сейчас артист нацелен на азиатский рынок, в Китае он еще "горячий пирожок":

"Сегодня Витас ориентирован преимущественно на азиатский рынок, который все очень быстро потребляет. Китайская аудитория кардинально отличается от российской, ей постоянно надо давать что-то новое".

Продюсер также отметил, что уже на протяжении двух лет в Китае работает голографическое изображение Витаса. При этом он добавил, что артист не ушел окончательно с российского рынка:

"В России бы, наверное, он пел, если бы не обстоятельства личного характера. По объективным причинам Витас пока не может тут выступать. Хотя мы эту ситуацию уже локализовали".

Ранее Кожевникова объяснила, почему не ставит штамп в паспорте.

Звёзды,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители