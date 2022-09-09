Стало известно, чем сейчас занимается Витас

Продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин рассказал, чем сейчас занимается артист. Подробностями он поделился в беседе с "Дни.ру".
По словам Пудовкина, сейчас артист нацелен на азиатский рынок, в Китае он еще "горячий пирожок":
"Сегодня Витас ориентирован преимущественно на азиатский рынок, который все очень быстро потребляет. Китайская аудитория кардинально отличается от российской, ей постоянно надо давать что-то новое".
Продюсер также отметил, что уже на протяжении двух лет в Китае работает голографическое изображение Витаса. При этом он добавил, что артист не ушел окончательно с российского рынка:
"В России бы, наверное, он пел, если бы не обстоятельства личного характера. По объективным причинам Витас пока не может тут выступать. Хотя мы эту ситуацию уже локализовали".