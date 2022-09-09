Джулия Фокс появилась на Неделе моды в оголяющем грудь платье

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на вечеринке Smart Toxin, организованной модным журналом Vogue, в откровенном образе. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что мероприятие состоялось в четверг, 8 сентября, в рамках Недели высокой моды в Нью-Йорке. 32-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье, верхняя часть которого представляла собой оголяющий грудь топ из сплетенных между собой нитей. Наряд был также оформлен летящей юбкой и широкими рукавами в виде крыльев.

Свой образ Фокс дополнила париком в виде короткой густой челки, двух обрамляющих лицо прядей и конского хвоста, а также черными стрелками до бровей и красной помадой.